España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo de este viernes 14 noviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 14 noviembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 07 08 10 14 15 24 29 35 36 46 49 51 54 58 61 64 69 75 78 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El Supremo ha ordenado obtener documentación de la empresa cinco meses después de que se hiciera público el caso

La UCO de la Guardia

De Aitana a Sergio Ramos: los famosos españoles sorprenden con sus ‘looks’ en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

La noche más importante de la industria musical latina tuvo como grandes protagonistas a conocidos rostros españoles

De Aitana a Sergio Ramos:

Rescatan un serval de un domicilio particular de Alicante después de que la familia reconociese no poder cuidarlo con seguridad

La tenencia de este felino depredador como animal doméstico es viral en redes sociales, lo que fomenta su comercio pese a que en España es ilegal

Rescatan un serval de un

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La decisión contra el antiguo diputado de Sumar figura en un auto dictado este viernes

El juez procesa a Íñigo

Marta Verona, chef y nutricionista: “Tomad nota de estos espaguetis a la carbonara con calabaza, cargadita de fibra y betacarotenos”

Esta pasta con salsa de calabaza lleva además yema de huevo y guanciale, dos ingredientes básicos de la carbonara italiana más tradicional

Marta Verona, chef y nutricionista:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO de la Guardia

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”