Ayuso no asiste al acto de bienvenida de la NFL en la Puerta del Sol por no estar recuperada tras su “indisposición” en la Almudena

La jefa del Gobierno autonómico madrileño, Isabel Díaz Ayuso, con el comisionado de la NFL, Roger Goodell. (Comunidad de Madrid)

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cancelado a última hora de este viernes su participación en el acto de bienvenida de la NFL, las siglas en inglés de Liga Nacional de Fútbol Americano, que tiene lugar en la tarde de este viernes en la Puerta del Sol. Como han apuntado fuentes populares a El Mundo, Ayuso “aún no está al 100x100”, después de que el pasado domingo también sufriera una “leve indisposición” durante el acto por la Virgen de la Almudena, que finalmente se confirmó que era una “fuerte gastroenteritis”.

En su lugar, han sido el consejero de Cultura, Mariano de Paco, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quienes han ejercido de anfitriones en el acto, donde se ha escenificado la apuesta conjunta de la Comunidad y el Ayuntamiento por situar a la capital en el mapa de las grandes citas deportivas internacionales.

La ausencia llega tras varios días de altibajos en el estado de salud de Ayuso. La dirigente del PP arrastra molestias desde hace más de una semana, lo que ya le impidió viajar al congreso del PP andaluz celebrado el sábado previo a los actos por la Almudena. Apenas 24 horas después, durante la tradicional misa en honor a la patrona de Madrid, sufrió un pequeño desvanecimiento en plena explanada de la catedral. Los servicios de emergencia la atendieron en el lugar antes de trasladarla en ambulancia al hospital Fundación Jiménez Díaz, donde permaneció pocas horas y recibió el alta a primera hora de la tarde.

El domingo, partido en el Santiago Bernabéu

Este viernes, según fuentes del Gobierno regional, se volvió a encontrar indispuesta justo antes de preparar su asistencia al acto con la delegación de la NFL. Sin embargo, esta mañana sí ha participado en un acto oficial en Leganés, donde ha presentado el primer autobús 100% eléctrico de largo recorrido de España.

El objetivo es que la presidenta pueda asistir este domingo al partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu, donde se acoge el primer partido oficial de la liga en la capital, con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. En palabras de la Comunidad de Madrid, se trata de un encuentro patrocinado por la Administración regional dentro de su Plan Estratégico de Turismo 2023-2026, que apuesta por la captación de grandes eventos deportivos como herramienta de proyección en el exterior del destino Madrid, así como para potenciar su propuesta de valor turística.

En 2024, según datos del INE, 1.083.418 de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, con una cifra de gasto de 2.646,7 millones de euros, un 31,7% más que el mismo periodo del año anterior.

Así, este año el calendario internacional de la NFL culminará en la capital de España, que se une a otras sedes europeas de la temporada como Dublín (Irlanda), Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania).