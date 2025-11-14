España

Ayuso no asiste al acto de bienvenida de la NFL en la Puerta del Sol por no estar recuperada tras su “indisposición” en la Almudena

El estadio Santiago Bernabéu acoge este domingo 16 de noviembre el primer partido de la NFL en España

Guardar
La jefa del Gobierno autonómico
La jefa del Gobierno autonómico madrileño, Isabel Díaz Ayuso, con el comisionado de la NFL, Roger Goodell. (Comunidad de Madrid)

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cancelado a última hora de este viernes su participación en el acto de bienvenida de la NFL, las siglas en inglés de Liga Nacional de Fútbol Americano, que tiene lugar en la tarde de este viernes en la Puerta del Sol. Como han apuntado fuentes populares a El Mundo, Ayuso “aún no está al 100x100”, después de que el pasado domingo también sufriera una “leve indisposición” durante el acto por la Virgen de la Almudena, que finalmente se confirmó que era una “fuerte gastroenteritis”.

En su lugar, han sido el consejero de Cultura, Mariano de Paco, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quienes han ejercido de anfitriones en el acto, donde se ha escenificado la apuesta conjunta de la Comunidad y el Ayuntamiento por situar a la capital en el mapa de las grandes citas deportivas internacionales.

La ausencia llega tras varios días de altibajos en el estado de salud de Ayuso. La dirigente del PP arrastra molestias desde hace más de una semana, lo que ya le impidió viajar al congreso del PP andaluz celebrado el sábado previo a los actos por la Almudena. Apenas 24 horas después, durante la tradicional misa en honor a la patrona de Madrid, sufrió un pequeño desvanecimiento en plena explanada de la catedral. Los servicios de emergencia la atendieron en el lugar antes de trasladarla en ambulancia al hospital Fundación Jiménez Díaz, donde permaneció pocas horas y recibió el alta a primera hora de la tarde.

El domingo, partido en el Santiago Bernabéu

Este viernes, según fuentes del Gobierno regional, se volvió a encontrar indispuesta justo antes de preparar su asistencia al acto con la delegación de la NFL. Sin embargo, esta mañana sí ha participado en un acto oficial en Leganés, donde ha presentado el primer autobús 100% eléctrico de largo recorrido de España.

El objetivo es que la presidenta pueda asistir este domingo al partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu, donde se acoge el primer partido oficial de la liga en la capital, con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. En palabras de la Comunidad de Madrid, se trata de un encuentro patrocinado por la Administración regional dentro de su Plan Estratégico de Turismo 2023-2026, que apuesta por la captación de grandes eventos deportivos como herramienta de proyección en el exterior del destino Madrid, así como para potenciar su propuesta de valor turística.

Video de un jugador de la NFL que adquiere un Batimóvil auténtico, resaltando la magnitud del lujo en el deporte. Crédito: X - @Bengals

En 2024, según datos del INE, 1.083.418 de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, con una cifra de gasto de 2.646,7 millones de euros, un 31,7% más que el mismo periodo del año anterior.

Así, este año el calendario internacional de la NFL culminará en la capital de España, que se une a otras sedes europeas de la temporada como Dublín (Irlanda), Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania).

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoMadridComunidad de MadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El 18% de los jefes no soporta trabajar con la Generación Z y han considerado renunciar a su puesto por el estrés que les causan, según un estudio

El 27% prefiere evitar contratarlos y la mitad admite haber despedido alguna vez a uno de esta generación

El 18% de los jefes

Madrid reta a Sánchez y rechaza crear el registro de objetores de conciencia al aborto pese al requerimiento del Gobierno

Ayuso se niega a “crear una lista de médicos” y deja la resolución en manos de los tribunales

Madrid reta a Sánchez y

Alba Carrillo critica la edición de ‘Hasta el fin del mundo’ en TVE: “No me he visto representada y me duele”

La concursante ha publicado un vídeo en el que denuncia que el programa se ha centrado en sus conflictos con Cristina Cifuentes y ha omitido otros aspectos de su viaje

Alba Carrillo critica la edición

El PP compara ‘La Perla’ de Rosalía con Pedro Sánchez: “Medalla de oro al más cabrón. El mayor desastre mundial”

El secretario general del PP, Miguel Tellado ha recurrido a la canción para mencionar al presidente del Gobierno: “Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla, la perla de España”

El PP compara ‘La Perla’

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten por alimento con alérgeno no declarado

Este aviso exhorta a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP compara ‘La Perla’

El PP compara ‘La Perla’ de Rosalía con Pedro Sánchez: “Medalla de oro al más cabrón. El mayor desastre mundial”

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una venezolana de origen sefardí: un rabino certificó que sus antepasados judíos fueron expulsados en 1492, pero sin validez

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

ECONOMÍA

De dónde proceden las 131.000

De dónde proceden las 131.000 toneladas de naranjas que venderá Mercadona en los próximos 12 meses

Números ganadores del Super Once del 14 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No te pueden despedir tras una baja médica”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Banderazo de salida al Nuevo Barrio Campamento de Madrid con la adjudicación de las obras de demolición

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”