Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Las pruebas han mostrado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

Se trata de una Corrección de errores sobre la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, procedente de España (Ref. ES2025/658) (Infobae)

Ante la existencia de un agente contaminante en un producto alimenticio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta sanitaria en el que instan a la población en general a que evite su consumo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Mediante sus canales oficiales, las autoridades alimentarias difundieron la Corrección de errores sobre la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, procedente de España (Ref. ES2025/658)

La AESAN detalló el grado de peligrosidad del contaminante hallado, explicó las posibles consecuencias de su consumo y proporcionó instrucciones sobre qué hacer con el producto si se encuentra en el hogar.

¡No coma con este producto!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) corrige la información relativa a la alerta por presencia presencia de Listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, procedente de España (Ref. ES2025/658).Donde dice AgortDebe decir La Borda de AgortSe recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

