España

Una pareja es detenida por exceso de velocidad mientras conducían de camino al hospital: la mujer termina dando a luz en la carretera con ayuda de un policía

El agente de policía, de tan solo 20 años, tuvo que asistir el parto con la ayuda de su hermano a través de llamada telefónica

Guardar
Una pareja es detenida por
Una pareja es detenida por exceso de velocidad mientras conducían de camino al hospital: la mujer termina dando a luz en la carretera con ayuda de un policía

Un hecho insólito y emotivo tuvo lugar en la madrugada del sábado 8 de noviembre de 2025, en los suburbios de Detroit (Estados Unidos), cuando un joven agente de policía se vio obligado a asistir un parto improvisado en el arcén de una carretera, con la ayuda a distancia de su propio hermano.

Poco antes de las 2 de la mañana, una mujer embarazada, de 45 años, comenzó a sentir contracciones intensas mientras se dirigía con su esposo a la clínica para dar a luz. El conductor fue detenido por exceso de velocidad, lo que llevó al agente Mohamed Hachem, de unos veinte años, a acercarse al vehículo. Al llegar, se encontró con una situación crítica: la mujer estaba “respirando con dificultad y presa del pánico”, según informó CBS Detroit.

La llamada salvadora

Policía hablando por teléfono
Policía hablando por teléfono

Ante la urgencia del momento, Hachem comprendió que no había tiempo para esperar una ambulancia. El parto era inminente. Sin experiencia previa en este tipo de emergencias, el agente contactó rápidamente con su comisaría para pedir ayuda e instrucciones. En una curiosa coincidencia, quien respondió a la llamada fue su propio hermano, Joe Hachem, operador del centro de emergencias.

A través del altavoz de la radio, comenzó una comunicación cargada de tensión y precisión. “Escucha atentamente, te voy a decir exactamente qué hacer”, se escucha decir a Joe en la grabación compartida por los medios locales. Su hermano, en el lugar de los hechos, siguió cada indicación con calma y determinación.

Joe continuó orientando a Mohamed paso a paso: “Pon la mano debajo de la cabeza del bebé ahora, y saldrá poco a poco”. A pesar de la presión del momento y de la oscuridad de la madrugada, el joven agente logró asistir el nacimiento con éxito, justo antes de que llegaran los servicios de emergencia y los bomberos al lugar.

La bebé nació sana y fuera de peligro

Una madre alimenta con biberón
Una madre alimenta con biberón a su bebé mientras se sientan juntos en el sofá - VisualesIA

La bebé nació sana, pocos minutos antes de la llegada de la ambulancia. Los paramédicos cortaron el cordón umbilical dentro del vehículo sanitario y trasladaron tanto a la madre como a la recién nacida al hospital más cercano. Allí confirmaron que ambas se encontraban fuera de peligro.

La pequeña fue llamada Galilea, y su llegada al mundo se ha convertido en símbolo de humanidad y cooperación dentro del cuerpo policial. En los días siguientes, los agentes del departamento visitaron a la familia para conocer a la niña y celebrar el desenlace feliz de una noche que pudo haber terminado de otro modo.

Desde CBS Detroit y otros medios locales se ha destacado la serenidad del joven agente y la colaboración fraternal entre los dos hermanos, que permitió que el parto se desarrollara sin complicaciones. “Fue un momento de nervios, pero también de orgullo”, señaló uno de los compañeros de Mohamed.

Una madrugada que comenzó con una infracción de tráfico terminó convirtiéndose en una historia de vida, valentía y fraternidad, donde el instinto, la calma y la voz tranquilizadora de un hermano al otro lado del teléfono fueron suficientes para traer al mundo a la pequeña Galilea.

Temas Relacionados

DelitosEmbarazoPolicíaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La policía desmantela una red de tráfico de menores que los trasladaba desde Canarias a Francia: hay 11 detenidos

Los arrestos se han realizado en Lanzarote, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria

La policía desmantela una red

QueerCineMad 2025 llena Madrid de diversidad y cine LGTBIQ+ internacional

Del 11 al 23 de noviembre, las salas de cine más importantes de la capital acogen proyecciones y actividades que celebran la cultura queer en todas sus formas

QueerCineMad 2025 llena Madrid de

El Banco de España descarta la existencia de una burbuja inmobiliaria y señala que los precios se encuentran todavía lejos de máximos históricos

El organismo público asegura que el actual encarecimiento se debe a una falta de oferta suficiente, no a un crecimiento desorbitado de la demanda o un endeudamiento excesivo en crédito hipotecario

El Banco de España descarta

No más llamadas de spam ni gastos ocultos: el Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela

La norma pretende limitar las llamadas abusivas y las presiones de las empresas a los consumidores

No más llamadas de spam

Laura Sánchez se sincera sobre su problema de salud: “Me he provocado una enfermedad crónica y sin cura”

La modelo ha acudido al programa presentador por Sonsoles Ónega para visibilizar la diabetes, enfermedad que sufre desde hace unos años

Laura Sánchez se sincera sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red de tráfico de menores que los trasladaba desde Canarias a Francia: hay 11 detenidos

El Congreso rechaza la prórroga del cierre de las centrales nucleares que coló el PP en una ley sobre movilidad sostenible

Así cambia el impuesto de Circulación en Madrid para 2026: dependerá de la etiqueta de la DGT

El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

El abogado general de la UE avala la amnistía a Puigdemont casi en su totalidad, pero pone en duda los plazos del Gobierno para examinar los delitos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El Banco de España descarta la existencia de una burbuja inmobiliaria y señala que los precios se encuentran todavía lejos de máximos históricos

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 noviembre

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”