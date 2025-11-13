Una pareja es detenida por exceso de velocidad mientras conducían de camino al hospital: la mujer termina dando a luz en la carretera con ayuda de un policía

Un hecho insólito y emotivo tuvo lugar en la madrugada del sábado 8 de noviembre de 2025, en los suburbios de Detroit (Estados Unidos), cuando un joven agente de policía se vio obligado a asistir un parto improvisado en el arcén de una carretera, con la ayuda a distancia de su propio hermano.

Poco antes de las 2 de la mañana, una mujer embarazada, de 45 años, comenzó a sentir contracciones intensas mientras se dirigía con su esposo a la clínica para dar a luz. El conductor fue detenido por exceso de velocidad, lo que llevó al agente Mohamed Hachem, de unos veinte años, a acercarse al vehículo. Al llegar, se encontró con una situación crítica: la mujer estaba “respirando con dificultad y presa del pánico”, según informó CBS Detroit.

La llamada salvadora

Policía hablando por teléfono

Ante la urgencia del momento, Hachem comprendió que no había tiempo para esperar una ambulancia. El parto era inminente. Sin experiencia previa en este tipo de emergencias, el agente contactó rápidamente con su comisaría para pedir ayuda e instrucciones. En una curiosa coincidencia, quien respondió a la llamada fue su propio hermano, Joe Hachem, operador del centro de emergencias.

A través del altavoz de la radio, comenzó una comunicación cargada de tensión y precisión. “Escucha atentamente, te voy a decir exactamente qué hacer”, se escucha decir a Joe en la grabación compartida por los medios locales. Su hermano, en el lugar de los hechos, siguió cada indicación con calma y determinación.

Joe continuó orientando a Mohamed paso a paso: “Pon la mano debajo de la cabeza del bebé ahora, y saldrá poco a poco”. A pesar de la presión del momento y de la oscuridad de la madrugada, el joven agente logró asistir el nacimiento con éxito, justo antes de que llegaran los servicios de emergencia y los bomberos al lugar.

La bebé nació sana y fuera de peligro

La bebé nació sana, pocos minutos antes de la llegada de la ambulancia. Los paramédicos cortaron el cordón umbilical dentro del vehículo sanitario y trasladaron tanto a la madre como a la recién nacida al hospital más cercano. Allí confirmaron que ambas se encontraban fuera de peligro.

La pequeña fue llamada Galilea, y su llegada al mundo se ha convertido en símbolo de humanidad y cooperación dentro del cuerpo policial. En los días siguientes, los agentes del departamento visitaron a la familia para conocer a la niña y celebrar el desenlace feliz de una noche que pudo haber terminado de otro modo.

Desde CBS Detroit y otros medios locales se ha destacado la serenidad del joven agente y la colaboración fraternal entre los dos hermanos, que permitió que el parto se desarrollara sin complicaciones. “Fue un momento de nervios, pero también de orgullo”, señaló uno de los compañeros de Mohamed.

Una madrugada que comenzó con una infracción de tráfico terminó convirtiéndose en una historia de vida, valentía y fraternidad, donde el instinto, la calma y la voz tranquilizadora de un hermano al otro lado del teléfono fueron suficientes para traer al mundo a la pequeña Galilea.