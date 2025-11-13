España

Si no lavas los wikis antes de comerlos, es momento de que empieces a hacerlo: esta es la razón

Aunque su piel no se consuma, los expertos advierten que el kiwi debe lavarse antes de cortarlo para proteger la salud

Guardar
(Imagen Ilustrativa Inbfobae)
(Imagen Ilustrativa Inbfobae)

Lavar las frutas antes de consumirlas es una costumbre que la mayoría de las personas tienen muy interiorizada. Sin embargo, hay una excepción que muchos pasan por alto, y este es el kiwi.

A simple vista, su piel peluda y resistente parece actuar como una barrera protectora natural, lo que nos lleva a pensar que no necesita una limpieza tan cuidadosa, sin embargo, esto no es cierto y se necesita la misma limpieza que las demás frutas.

El kiwi se encuentra entre las frutas más manipuladas durante su cadena de distribución. Desde su cultivo hasta que llega a las manos del consumidor, pasa por distintos procesos en los que entra en contacto con pesticidas, polvo, tierra y residuos.

Su piel con vello puede parecer una protección frente a los agentes externos, pero en realidad acumula mucha suciedad y microorganismos con facilidad.

Por eso, aunque no vayamos a comer la cáscara, lavar el kiwi antes de cortarlo es muy importante. De lo contrario, al pasar el cuchillo por la superficie, se arrastran los residuos y bacterias de la piel hacia la pulpa, contaminando la parte que sí vamos a ingerir.

El peligro de no lavarlo

kiwi (Adobe Stock)
kiwi (Adobe Stock)

Los expertos en seguridad alimentaria advierten que esta contaminación cruzada puede causar infecciones digestivas leves o malestar estomacal, especialmente en personas con un sistema inmunitario más sensible, como niños o ancianos. Al cortar el kiwi, el filo del cuchillo arrastra estos residuos desde la piel hacia la pulpa limpia, contaminando la parte que vamos a consumir.

Además, los kiwis suelen tratarse con productos químicos para conservar su aspecto y prolongar su vida útil durante el transporte, por lo que un lavado superficial no siempre es suficiente.

Cómo lavar correctamente el kiwi

Para limpiar el kiwi de forma segura, no basta con solo enjuagarlo bajo el grifo.

Los nutricionistas recomiendan frotar suavemente la superficie con un cepillo de cerdas suaves mientras se enjuaga con agua corriente. Este gesto elimina los restos de tierra, polvo y posibles infecciones que quedan atrapados entre los pequeños vellos de la piel. Después, se debe secar bien con papel absorbente o un paño limpio.

¿Y si se come con piel?

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Además, cada vez más personas optan por comer el kiwi entero, incluida su piel, ya que es muy rica en fibra, antioxidantes y vitamina E. En ese caso, la higiene se vuelve aún más importante, porque se consume directamente la parte que está más expuesta a contaminantes.

El cepillado y lavado cuidadoso nos permiten disfrutar de todos los beneficios nutricionales sin riesgos para la salud. Lavar el kiwi correctamente apenas nos lleva unos segundos, pero marca una gran diferencia en la seguridad alimentaria.

La falsa sensación de que pelar una fruta elimina todos los peligros puede llevarnos a cometer errores cotidianos con consecuencias indeseadas.

En definitiva, aunque la piel del kiwi parezca una barrera natural, la higiene sigue siendo muy importante. Frotar, enjuagar y secar son los tres pasos que nos aseguran que esta fruta tan nutritiva sea también completamente segura para nuestro consumo.

Temas Relacionados

Nutrición EspañaAlimentación SaludableFrutas y VerdurasHigieneEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Una lista con opciones para que tu casa huela bien y esté limpia

8 cosas que puedes añadir

“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

El historial crediticio es fundamental para después comprar un coche o alquilar una casa

“Tener una tarjeta de crédito

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

La mejor tapa del mundo

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

David Bustamante habla de la

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”