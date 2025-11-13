España

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

Guardar
Ganador nacional e internacional del
Ganador nacional e internacional del Concurso de Tapas de Valladolid (Cedida)

Cada mes de noviembre y durante unos días, Valladolid se convierte en la capital nacional y mundial de la tapa. Allí, más concretamente en la Cúpula del Milenio, la alta gastronomía se presenta en platos pequeños para celebrar el Concurso Nacional de Tapas, un evento anual que busca la mejor receta en miniatura de todo el país. Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, los vallisoletanos han podido probar algunas de las tapas más originales y ricas de la cocina española e internacional, en una vigesimoprimera edición que, como siempre, ha elegido a la propuesta ganadora.

En esta edición, el primer premio ha sido Alejandro San José, del restaurante Habanero Taquería, de Valladolid, gracias a su elaboración ‘Milpa’. La receta consiste en un anillo crujiente de maíz, relleno de lechazo guisado en salsa de tomatillo verde, chintextle (pasta de chile molido) de bacalao, piña encurtida en tepache (bebida fermentada mexicana) y piñones garrapiñados. El premio, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2026.

La tapa ganadora podrá probarse en Habanero Taquería (C. Duque de Lerma, 4), un restaurante mexicano que defiende la más auténtica cocina azteca y que ya consiguió el primer premio en este concurso en 2021, gracias a su Salbut Criollo. Esta creación, que aún se puede pedir en su carta, consiste en una sabrosa tortita inflada y rellena de cerdo asado, decorada con mayonesa de habanero y guacamole. Una fusión de cocinas castellana y mexicana que ha vuelto a triunfar cuatro años después.

'Milpa', tapa ganadora del XXI
'Milpa', tapa ganadora del XXI concurso nacional (Concurso Nacional de Tapas / Iván López)

“Estuve hace cuatro años y no pensé que repetiría”, ha asegurado Alejandro San José tras recibir el premio. “Estuve como estudiante y es increíble estar aquí y quiero agradecer a mi entorno por estas semanas de apoyo. Estoy muy orgulloso de ser de Valladolid y de que se quede en casa”.

El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para ‘Tronko Porko’, de Aitor Martínez del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka. Y por último, el tercer premio se lo ha llevado ‘Perdíz, maíz y escabeche’ de Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

El jurado fue presidido por Paco Morales, chef con tres estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía 2025 al Mejor Chef, quien señaló: “Ha sido un nivel altísimo. Las puntuaciones coincidían con tres establecimientos de Valladolid. Hemos votado de forma transparente y ha salido así, es que son muy buenos”.

En Australia también se tapea

Al mismo tiempo que se celebraba la edición nacional, Valladolid acogía el IX Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’, un evento complementario que, durante tres días, ha acogido a los mejores chefs a nivel internacional en la alta gastronomía en miniatura.

En esta categoría, han competido 16 chefs, entre los que se encuentra el candidato de España, Iñigo Tizón y su tapa ‘Los lunes al Sol’ del restaurante Gran Sol de Hondarribia, quien se proclamó vencedor de la última edición del concurso. Desde el continente americano llegaron participantes de Canadá, Estados Unidos, México y Uruguay. Europa estuvo representada por cocineros procedentes de Alemania, Noruega, Austria, Reino Unido. Desde Asia y Oceanía, el certamen ha contado con chefs de Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Australia, Malasia y Nueva Zelanda.

Australia ha resultado el país ganador de esta novena edición del concurso, gracias a la elaboración ‘Humo bajo la tapa’ del chef Andrea Vignali. Esta delicia es obra del restaurante italiano Al Dente Enoteca, ubicado en Melbourne y hermanado con El Corregidor. La carne de canguro era la gran protagonista de este plato, con el que el chef italiano ha querido hacer una fusión de culturas con la australiana representada en la carne de canguro; la italiana, país de nacimiento del chef, con el guanciale; y la española, con el Pedro Ximénez, al bañar su tapa en este famoso vino.

'Humo bajo la tapa', de
'Humo bajo la tapa', de Andrea Vignali, fue la tapa ganadora en el concurso internacional (Concurso Nacional de Tapas / Iván López)

La segunda posición, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Chen Cheng Dian y su tapa ‘Esmeralda’ del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el restaurante Sala 20. Y el tercer puesto, dotado con un premio de 2.500 euros, ha sido para la tapa ‘La reina del mar’ de Oyvind Boe Dalev, de Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Restaurante Originario.

Todas las tapas participantes, incluidas las ganadoras, se podrán probar hasta el domingo, 16 de noviembre, en el ‘Festival Internacional de la Tapa’, en los restaurantes hermanados de la ciudad vallisoletana.

Temas Relacionados

ValladolidRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Una lista con opciones para que tu casa huela bien y esté limpia

8 cosas que puedes añadir

“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

El historial crediticio es fundamental para después comprar un coche o alquilar una casa

“Tener una tarjeta de crédito

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

David Bustamante habla de la

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento

Salmón al horno con salsa de soja: una receta fácil y rápida perfecta para conquistar a tus invitados

De tradición asiática pero con ingredientes mediterráneos, este plato principal destaca por su suavidad y jugosidad

Salmón al horno con salsa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”