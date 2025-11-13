La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Los montos más caros y más baratos de este jueves 13 de noviembre, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,829 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,595 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,625 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,775 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,29 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,604 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,635 euros el litro

Precio mínimo: 1,288 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,47 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,396 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,578 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,635 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.