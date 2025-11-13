España

Clima: las temperaturas que predominarán este 13 de noviembre en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Malaga)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Málaga este 13 de noviembre:

En Málaga se prevé una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 80% durante el día y del 100% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 100% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 1.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Málaga, una ciudad fresca

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

MálagaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Barcelona: la previsión meteorológica para este 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Barcelona: la previsión meteorológica para

Estreno de ‘Hasta el fin del mundo’: una Yolanda Ramos triste y los rifirrafes de Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

La nueva apuesta de RTVE cuenta con caras conocidas para recorrer 15.000 kilómetros de América Latina y 1.300 euros en sus bolsillos, mientras se la critica por el horario a altas horas de la noche

Estreno de ‘Hasta el fin

Las 10 películas más exitosas del momento en Netflix España para disfrutar esta noche

Frankenstein de Guillermo del Toro ha logrado posicionarse en los primeros lugares del ranking de películas de la plataforma de streaming

Las 10 películas más exitosas

Claudia cruza los límites en el jacuzzi y Almudena se quiere ir después de la primera hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9′

La primera hoguera de la edición agitó la convivencia con una infidelidad en el jacuzzi y una crisis personal entre lágrimas

Claudia cruza los límites en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La borrasca Claudia desata evacuaciones,

La borrasca Claudia desata evacuaciones, cierres y cortes de carreteras en Tenerife

¿Un vigilante de seguridad puede pedirte tu DNI para identificarte? Un abogado resuelve la duda

Vito Quiles fracasa en su intento de celebrar un acto no autorizado en la Complutense: la Policía no le permite entrar al campus en el que había menos de 200 personas

La UE blinda internet para proteger sus elecciones: así funciona el “escudo de la democracia” contra los bulos rusos y algoritmos trucados

El Parlamento Europeo abre un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes trabajar y cobrar la pensión por incapacidad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“Insulta a su jefe de cuatro formas distintas, la empresa le despide y consigue una indemnización”: un abogado explica el caso

Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”