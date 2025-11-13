España

Barcelona: la previsión meteorológica para este 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este jueves en Barcelona, España.

En Barcelona se prevé una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 2% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 50% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 2.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se encuentra al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

Los días de nieve en
Los días de nieve en Barcelona son mínimos (Gobierno de Barcelona)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

BarcelonaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 13 de noviembre en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Estreno de ‘Hasta el fin del mundo’: una Yolanda Ramos triste y los rifirrafes de Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

La nueva apuesta de RTVE cuenta con caras conocidas para recorrer 15.000 kilómetros de América Latina y 1.300 euros en sus bolsillos, mientras se la critica por el horario a altas horas de la noche

Estreno de ‘Hasta el fin

Las 10 películas más exitosas del momento en Netflix España para disfrutar esta noche

Frankenstein de Guillermo del Toro ha logrado posicionarse en los primeros lugares del ranking de películas de la plataforma de streaming

Las 10 películas más exitosas

Claudia cruza los límites en el jacuzzi y Almudena se quiere ir después de la primera hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9′

La primera hoguera de la edición agitó la convivencia con una infidelidad en el jacuzzi y una crisis personal entre lágrimas

Claudia cruza los límites en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La borrasca Claudia desata evacuaciones,

La borrasca Claudia desata evacuaciones, cierres y cortes de carreteras en Tenerife

¿Un vigilante de seguridad puede pedirte tu DNI para identificarte? Un abogado resuelve la duda

Vito Quiles fracasa en su intento de celebrar un acto no autorizado en la Complutense: la Policía no le permite entrar al campus en el que había menos de 200 personas

La UE blinda internet para proteger sus elecciones: así funciona el “escudo de la democracia” contra los bulos rusos y algoritmos trucados

El Parlamento Europeo abre un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes trabajar y cobrar la pensión por incapacidad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“Insulta a su jefe de cuatro formas distintas, la empresa le despide y consigue una indemnización”: un abogado explica el caso

Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”