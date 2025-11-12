Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

El 11 del 11 es una fecha que, si crees en la numerología y en lo espiritual, seguro que te llama la atención. Está muy asociada con la manifestación y tiene un toque mágico, pero este año te va a acercar a la magia de la Navidad con las ofertas del 11.11 de AliExpress . Es el Singles’ Day, el Día Mundial del Shopping y también la fecha en la que comienzan las mejores ofertas de AliExpress de noviembre.

La Promo del 11.11 acaba de llegar con descuentos de hasta el 80% en miles de productos hasta el 19 de noviembre, y con precios brutales en los regalos de Navidad de AliExpress, en la decoración navideña barata y hasta en la comida que este año va a estar en tu mesa. Además, uno de sus puntos fuertes son los productos locales AliExpress que te llegan a casa en solo 5 días.

Por supuesto, también vuelven los códigos descuento AliExpress 2025 con los que puedes ahorrar hasta 85 euros más en todas las compras que hagas durante estas ofertas de AliExpress con envío rápido a España válidos en todos los productos enviados a España que tengan la etiqueta Promo 11.11′, no válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones. Apunta los códigos y aplícalos en el carrito antes de finalizar la compra:

INFOBAEES03 : 3€ de descuento en compras superiores a 15€.

INFOBAEES05 : 5€ de descuento en compras superiores a 29€.

INFOBAEES12 : 12€ de descuento en compras superiores a 69€.

INFOBAEES20 : 20€ de descuento en compras superiores a 129€.

INFOBAEES40 : 40€ de descuento en compras superiores a 249€.

INFOBAEES60 : 60€ de descuento en compras superiores a 369€.

INFOBAEES75 : 75€ de descuento en compras superiores a 469€.

INFOBAEES03ES85: 85€ de descuento en compras superiores a 549€.

Descubre todas las ofertas del 11.11 de AliExpress

Árbol de Navidad

La decoración que no puede faltar en tu casa es un buen árbol de Navidad, como este rebajado en la Promo del 11.11 de AliExpress. Además, con el cupón INFOBAEES03 te puedes ahorrar 3 euros extra solo durante estas ofertas hasta el 19 de noviembre.

Está disponible en varios tamaños (de 90 a 240 cm), fabricado en PVC ignífugo de alta calidad y una estructura muy resistente y estable. Si te preguntas qué comprar en AliExpress para empezar a preparar las fiestas, necesitas este árbol de Navidad de AliExpress con opiniones buenísimas y muy fácil de montar.

Smartphone POCO F7 Pro

El Xiaomi POCO F7 Pro es una de las mejores ofertas de AliExpress en noviembre y el smartphone perfecto para regalar estas fiestas. O para autorregalarte, si llevas tiempo pensando en renovar tu móvil. Uno de sus puntos fuertes es el chip Snapdragon 8 Gen 3 con un rendimiento de primer nivel para gaming o multitarea.

También destaca una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W que te dura más de un día. Está disponible con envío rápido en AliExpress España, así que lo recibirás en casa en solo cinco días, y además te puedes ahorrar 60 euros con el código descuento INFOBAEES60.

Comprar en AliExpress por 396,96 euros

Cámara deportiva DJI Osmo Action 5 Pro

Si tienes cerca a alguien que adora hacer deporte, esta cámara deportiva DJI Osmo Action es uno de los mejores regalos de Navidad que puedes comprar en AliExpress. Tiene un nuevo sensor de 1/1.3′ que capta escenas con un nivel de detalle brutal, incluso con baja iluminación.

También hasta 4 horas de autonomía, dos pantallas táctiles OLED de alto brillo y una estabilización HorizonSteady 360º para grabar en vídeo con la calidad de una sala de cine. Recuerda aplicar el código descuento INFOBAEES40 en el carrito antes de finalizar la compra.

Comprar en AliExpress por 306,43 euros

Pack de decoración navideña

Si quieres darle un toque navideño a tu casa, en las AliExpress 11.11 ofertas puedes encontrar decoración navideña barata, como este pack de adornos. Incluye bolas para decorar el árbol de todos los tamaños y colores, además de accesorios que puedes colgar en las puertas o ventanas.

Están fabricados con materiales resistentes y colores metálicos brillantes. Además, con acabado premium y envíos gratis por menos de 20 euros. Y encima puedes ahorrarte otros 3 euros con el código INFOBAEES03.

Comprar en AliExpress por 16,79 euros

Televisión Xiaomi

Otra de las ofertas de AliExpress con envío rápido a España es esta televisión Xiaomi a buen precio. Perfecta para tu salón o para regalar a quien se acabe de independizar. De hecho, sus 32 pulgadas tienen el tamaño ideal para un salón o dormitorio.

Por supuesto, es una Smart TV de última generación con la aplicación Mi Home, que da acceso a cientos de apps y contenidos en streaming. No la vas a encontrar más barata, así que aprovecha su precio y sus 20 euros de descuento extra con el cupón INFOBAEES20.

Comprar en AliExpress por 143,78 euros

Consola Nintendo Switch 2

Los regalos de Navidad están en AliExpress, y la Nintendo Switch 2 tiene un super precio solo durante las ofertas del 11.11. Ha pasado de costar casi 1.600 euros a menos de 480 euros solo hasta el 19 de noviembre, y lo mejor es que le puedes sumar otros 75 euros de descuento si aplicas el cupón INFOBAEES75 en el carrito.

Es la versión con pantalla LCD de 7,9 pulgadas en resolución 1080P con una experiencia de juego inmersiva, audio 3D, doble puerto USB-C y autonomía mejorada. Además, con envío rápido de AliExpress en España para recibirla en casa en cinco días.

Lote de jamón de cebo ibérico Navidul

Tenemos la decoración, los regalos de Navidad en AliExpress, y ahora también se suma la comida que tiene que estar en tu mesa estas fiestas. Para eso, hemos fichado este lote de Navidul que incluye un jamón de entre 7,5 y 8,5 kilos, un chorizo Gran Selección (225 g), una presa curada Duroc Navidul (350 g) y una botella de vino D.O. Rioja Marqués de Treviño.

Además, viene muy bien presentado en una caja con ruedas tipo trolley que es ideal para regalar estas fiestas. Aprovecha que cuesta menos de 160 euros con el cupón descuento INFOBAEES20 durante las Ofertas 11.11 de AliExpress.

Comprar en AliExpress por 178 euros

Plancha de vapor vertical Jocca

Por último, un básico para tu casa o para regalar a quien se pasa buena parte del año viajando. La plancha de vapor vertical de Jocca es un pequeño electrodoméstico que comprar en AliExpress este mes, y ahora con 3 euros de descuento extra sobre el precio ya rebajado con el cupón INFOBAEES03.

Solo tienes que colgar tus prendas en una percha y pasar la plancha por ellas para acabar con las arrugas, desinfectar y desodorizar en segundos. Además, cabe perfectamente en una maleta y tiene envío rápido en AliExpress España.

Comprar en AliExpress por 21,22 euros

Si quieres disfrutar de las fiestas en familia y con la ilusión de los niños, déjalo todo en manos de AliExpress y aprovecha las ofertas del 11.11. Es el único lugar donde vas a poder comprar los regalos para los tuyos, la decoración navideña barata para tu casa, el árbol y hasta la comida que va a estar en tu mesa. Aprovecha ahora, porque los descuentos de hasta el 80% solo van a estar activos hasta el 19 de noviembre.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión