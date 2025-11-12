España

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio de la luz
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más cara y más barata del servicio para este jueves 13 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 31.92 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que la tarifa más caro de la energía eléctrica será de 55.54 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en España llegará a los 13.9 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 13 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 24.52 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 21.56 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.26 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.23 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 13.9 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 17.01 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.11 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 48.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 48.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 27.27 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 21.66 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 22.15 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 20.49 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.63 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 33.06 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.62 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.69 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.54 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 51.87 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.27 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 42.96 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 30.52 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 20.75 euros por megavatio hora.

