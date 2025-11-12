España

Comunidades y Sanidad vuelven a reunirse por los cribados del cáncer: Extremadura da sus cifras mientras el PP acusa de “falta de rigor”

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebra una reunión para conocer los datos de los cribados en las autonomías

Reunión del Consejo Interterritorial del
Reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles en el Ministerio de Sanidad. (Ministerio de Sanidad)

Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad vuelven a reunirse este miércoles en el marco de la crisis de los cribados en Andalucía. Tras el plantón del PP el pasado 24 de octubre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebra un encuentro de forma telemática con el objetivo de obtener los datos de los sistemas de prevención de las autonomías.

El fallo en el sistema de detección temprana del cáncer de mama en Andalucía hizo que la ministra, Mónica García, solicitase a las consejerías de sanidad los datos de sus propios programas de cribado de cáncer para “adelantarse” a otros errores que pudiesen estar ocurriendo a nivel nacional. De las 17 comunidades autónomas, seis aceptaron remitir sus datos a Sanidad, pero las 11 gobernadas por el Partido Popular rechazaron la solicitud, alegando una utilización “partidista y sectaria” del CISNS. Ante la negativa del PP, el Gobierno envió requerimientos formales a las consejerías afectadas, que debían contestar la petición en un mes.

Pasadas unas semanas, algunos dirigentes ‘populares’ parecen haber cambiado de postura: “Galicia ha dicho que sí, que los va a entregar. El otro día escuchaba a la consejera de Madrid, que también decía que ya no tenía ningún problema. La que sí los ha entregado es Extremadura”, ha señalado Mónica García este miércoles ante los medios. En concreto, las autonomías deben comunicar “a qué población diana han hecho la invitación a estos programas, cuánta de esa población ha contestado” y “cuántos de estos han dado positivo”, ha explicado García.

El PP acusa de “mentir” y de “fata de rigor” al ministerio

La ministra de Sanidad, Mónica
La ministra de Sanidad, Mónica García, habla con los medios antes de la reunión del CISNS. (Ministerio de Sanidad)

Previamente a la reunión del CISNS, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha reprochado al ministerio su "falta de rigor" en la gestión de los datos de los programas de cribado y su “alarmismo” a la hora de enviar requerimientos. Los dirigentes del PP habían criticado que Sanidad no había desarrollado ninguna plataforma en la que volcar los indicadores homogéneos solicitados, una razón que García tilda de “excusa de mal gobernante”, pues valdría con “un mero Excel o un Word”.

Bancalero ha recibido estas declaraciones como "una falta total de respeto a nuestros profesionales y especialmente a esos técnicos que están en ese grupo de trabajo para decidir qué indicadores son los más adecuados, cómo tienen que ser esos indicadores para que estén estandarizados y homogéneos para todas las comunidades autónomas". “Es de risa que una ministra diga que le enviemos los datos que tengamos y que le vale un simple Excel”, ha señalado en declaraciones a los medios. Asimismo, el dirigente aragonés ha reprochado al ministerio que pida más de 60 indicadores que no están desarrollados en la Ciudad Autónoma de Melilla, que depende directamente del Gobierno central a través del INGESA.

Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha acusado a la ministra y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “mentir” con los cribados de cáncer y la derivación de recursos a la sanidad privada de “forma zafia” para tapar su “corrupción”. Matute ha asegurado que Madrid no facilitará los datos de los cribados hasta que no haya unos indicadores homogéneos para medir y una herramienta para ello. “Hasta que la ministra no tenga un sistema de información donde se puedan volcar los datos, no los vamos a dar por WhatsApp ni por Excel”, ha alegado. “Dentro de los canales institucionales nosotros colaboraremos, haremos que funcionen y volcaremos todo lo que haya que volcar”, ha resaltado.

Matute se ha referido asimismo al error identificado en el cribado del cáncer de colon en Madrid, que mandó a más de 500 pacientes cartas que informaban de los resultados negativos de las pruebas de detección precoz, cuando estos habían sido positivos. “¿Saben por qué hubo ese error de comunicación? Porque la empresa Indra, que creo que no es sospechosa y que contrata el Ministerio, se equivocó al hacer una actualización y lanzó las cartas. En el Sermas, en la Comunidad de Madrid, detectamos ese error y lo solucionamos en menos de una semana”, ha explicado.

