España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Consulta enseguida los ganadoresdel sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once de este miércoles 12 de noviembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 12 de noviembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 7, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

‘La isla de las Tentaciones 9’: el apasionado beso de Claudia y Gerard y el anuncio de una nueva pareja

Tras la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo, Sandra Barneda ha dado la bienvenida a dos nuevos concursantes

‘La isla de las Tentaciones

Qué es el café caleta, la receta de los marineros ibicencos con canela y brandy que ha conquistado a la Reina Sofía

Esta bebida nace de los pescadores ibicencos, un café que hervían con cáscaras de cítricos, especias y un buen chorro de licor para después compartirlo al final de la jornada

Qué es el café caleta,

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

Los agentes que han declarado ante el Tribunal Supremo han indicado además que tuvieron que hacer un volcado completo de sus dispositivos, porque “es imposible” acotarlo temporalmente

El fiscal general “fue colaborador”

Gato que ‘da masajes’ a su hermano canino para ayudar en su rehabilitación conmueve a millones en TikTok

El video viral muestra cómo el minino realiza presión suave con sus patas sobre el pelaje de un perro de edad avanzada

Gato que ‘da masajes’ a

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, jurista: “Si una

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

Radio Televisión Española renovará por 197.800 euros el servicio de escoltas armados para su presidente

Una nueva detenida en España vinculada al ‘Tren de Aragua’ de Venezuela: se escapó de un operativo en Chile que terminó con 52 arrestados

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Si solo

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El nuevo impuesto para coches eléctricos que plantea Reino Unido y que asusta a los conductores españoles

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: un vídeo que recuerda el valor de la familia y la ilusión por estar todos juntos

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça