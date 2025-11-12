Alejandro Mesa, profesor español en Irlanda: “Es muy fácil saber qué niños están enganchados al móvil o a la tablet”

Cada vez son más los niños pequeños enganchados a las pantallas. (Freepik)

Aunque cada país tiene sus propias particularidades culturales y educativas, hay realidades que trascienden fronteras. Una de ellas es la creciente dependencia de las pantallas desde edades tempranas, un fenómeno que preocupa tanto a padres como a profesionales de la educación en todo el mundo. La imagen de niños con una tablet entre las manos, hipnotizados por luces y sonidos, se ha vuelto universal: da igual si se trata de un aula en Madrid, Dublín o Buenos Aires. La tecnología, diseñada para facilitar la vida, ha terminado por alterar incluso las primeras etapas del desarrollo infantil.

El profesor español Alejandro Mesa, que trabaja en Irlanda, ha dado voz a esta preocupación a través de su experiencia diaria con niños pequeños. En uno de sus vídeos más recientes publicado en su cuenta de TikTok (@buenosdiasporcierto), el docente ha señalado que este abuso de pantallas influye gravemente en la capacidad de atención, el aprendizaje y el desarrollo emocional de los más pequeños

“No podéis imaginar cómo es de fácil para los profes saber qué niños están enganchados al móvil, a la tablet o a un portátil”, afirma Mesa. Según destaca el profesor, él utiliza una tablet en clase para sus tareas administrativas y la reacción de sus alumnos al ver el dispositivo revela hasta qué punto la tecnología puede condicionar su comportamiento. “Hay niños que, cuando ven que cojo la tablet para apuntar algo, es que se vuelven locos. O sea, no me vais a creer cómo se enfadan, los berrinches que les dan, las lloreras que les entran porque no les dejo la tablet”.

Los niños que crecen utilizando de forma frecuente y abusiva las pantallas pueden experimentar menor capacidad de concentración, entre otros. (Freepik)

Incluso ha descrito situaciones en las que, al dejar la tablet al alcance de los pequeños, estos demuestran una sorprendente destreza para manejarla: “Me la cogen, la saben desbloquear, poner YouTube, buscar las canciones con dos años o incluso menos. O sea, es que es increíble”, subraya Mesa.

El efecto de las pantallas en la capacidad de concentración

Las consecuencias de este contacto prematuro con las pantallas no se limitan a la mera habilidad técnica. El profesor ha advertido de un impacto directo en el aprendizaje de los niños. “Sobre todo lo notamos en que cada vez tienen menos capacidad de atención, que les cuesta más concentrarse en una actividad simple, que le tienes que explicar las cosas muchas más veces”, señala el profesor, que ha destacado que el cerebro humano está diseñado para aprender de la interacción con otras personas y no de una pantalla.

Mesa ha defendido que el aprendizaje en la primera infancia se basa en la observación de gestos, emociones y reacciones humanas, elementos que “una pantalla llena de estímulos, de colores, de música, además rápida, estridente” no puede sustituir. Así, aunque parezca una cuestión menor, este hábito, cuando acaba por instalarse en las dinámicas de crianza, repercute en la capacidad del menor para aprender y experimentar el mundo.

El profesor español señala que esto no es algo que únicamente vea en clase: “Los niños que van en el supermercado con el teléfono, niños en un restaurante con los auriculares grandes, la tablet, niños a las nueve de la mañana con el teléfono, con la tablet... No necesitan eso”.

La importancia del aburrimiento

Las nuevas tecnologías también nos han robado una cosa fundamental para fomentar la creatividad: el aburrimiento. Al tener al alcanzar de nuestra mano una fuente inagotable de entretenimiento, ya no quedan espacios para “no hacer nada”. Esto, lejos de ser una ventaja, tiene un efecto en los menores en proceso de crecimiento: “Tienen que aprender a aburrirse”, señala Alejandro Mesa, “tienen que aprender a gestionar sus emociones, tienen que aprender a que hay momentos en los que no puedes estar haciendo algo”. Y es que, según destaca el maestro, son estos espacios de aburrimiento los que nos enseñan a ser creativos y “a convivir en una sociedad”.

En su mensaje, Mesa ha instado a las familias a limitar al máximo el uso de dispositivos electrónicos en la infancia, comparando su utilización habitual con el consumo de comida rápida. “Yo puedo entender los motivos por que utilizáis pantallas, pero no me lo justifiquéis. Es como decirme que comes McDonald’s porque no te da tiempo a ir a comer a casa y hacerte una comida saludable”.

El maestro insiste en que no hay que demonizar ni una cosa ni la otra, sino entender que, cuando se instala en la rutina, tiene un efecto en la salud y en los procesos naturales del crecimiento. “Evidentemente que no pasa nada por un día. Por un día que le pongas el teléfono no le va a pasar nada a tu hijo, pero, si eso ya ha creado una dinámica, le enganchas. Es que, si no, vamos a ser todos al final máquinas”.