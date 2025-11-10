España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once de hoy 10 de noviembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 10 noviembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 05 06 09 17 20 21 25 26 28 32 40 41 43 45 52 60 61 64 65 72.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Abusa del freno cuando llueva, puede salvarte la vida”

El experto lo considera recomendable para liberar la humedad y frenar en caso de emergencia de manera óptima

Juan José Ebenezer, mecánico: “Abusa

Andy inicia su carrera en solitario con “Marioneta”, su primer single tras el fin de Andy y Lucas: “Quédate con tu disco y olvídate de mí”

El cantante lanza este lunes su primera canción en solitario, un tema marcado por el desamor y las heridas del pasado, tras dos décadas junto a Lucas

Andy inicia su carrera en

Un anciano de 85 años conduce para ir al médico y es encontrado en Croacia, a más de 1.500 kilómetros

El hombre francés alegó problemas con el GPS que lo llevaron a equivocarse y conducir más de 20 horas

Un anciano de 85 años

El actor Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación tras admitir una recaída en sus adicciones

El actor, conocido por ‘Los Serrano’ y ‘Física o química’, se centrará en su rehabilitación tras reconocer que su recuperación previa no fue suficiente

El actor Adrián Rodríguez vuelve

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Según el INE, el importe medio de los créditos para vivienda supera los 169.000 euros. El encarecimiento del precio del metro cuadrado y la inversión extranjera disparan el mercado en las principales comunidades

Las hipotecas se encarecen un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Las hipotecas se encarecen un

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa