Top 10 Netflix España: “Respira” continúa en la cima del ranking de las series más vistas del momento

El dominio de Netflix como una de las plataformas predilectas para consumir series responde tanto a la calidad de sus guiones y producciones como al atractivo de su elenco y formatos.
En esta guerra entre servicios de streaming, títulos como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria representan la época dorada de las series televisivas del nuevo milenio.
Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos
1. Respira
Un apasionado equipo médico se entrega a salvar vidas en un hospital público desbordado, en el que las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones.
2. La agente encubierta (Legenden)
Una joven agente se infiltra para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión.
3. Animal
Animal cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.
4. The Witcher
Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.
5. Muerte por un rayo (Death by Lightning)
La historia de James Garfield, quien se alzó de entre las sombras para convertirse en el 20.º presidente estadounidense.. y Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.
6. Heweliusz
Después del catastrófico naufragio de un ferry, el segundo oficial al mando busca respuestas y justicia para quienes perdieron la vida.. y quienes quedaron atrás.
7. El imperio de Ámsterdam (Amsterdam Empire)
Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty traza un plan implacable para deshacerse de su posesión más preciada: el Jackal, su cadena de cafeterías.
8. Stranger Things
A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.
9. Los dueños del juego (Os Donos do Jogo)
Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda.
10. Simplemente Alicia
Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance
La revolución de Netflix
Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.
La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.