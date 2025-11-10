España

Top 10 Netflix España: “Respira” continúa en la cima del ranking de las series más vistas del momento

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Guardar
Tráiler. (Netflix)

El dominio de Netflix como una de las plataformas predilectas para consumir series responde tanto a la calidad de sus guiones y producciones como al atractivo de su elenco y formatos.

En esta guerra entre servicios de streaming, títulos como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria representan la época dorada de las series televisivas del nuevo milenio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Respira

Blanca Suárez en 'Respira', la
Blanca Suárez en 'Respira', la serie que se roba el primer lugar del listado en España. (Netflix)

Un apasionado equipo médico se entrega a salvar vidas en un hospital público desbordado, en el que las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones.

2. La agente encubierta (Legenden)

Una joven agente encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión. Crédito: Netflix

Una joven agente se infiltra para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión.

3. Animal

El veterinario es una producción española que se colocó en lo más alto de la plataforma. (Netflix)

Animal cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

4. The Witcher

Chris Hemsworth es el nuevo Geralt de Rivia en el primer adelanto de la cuarta temporada de 'The Witcher'. (Netflix Latinoamérica)

Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

5. Muerte por un rayo (Death by Lightning)

Tráiler de 'Muerte por un rayo'

La historia de James Garfield, quien se alzó de entre las sombras para convertirse en el 20.º presidente estadounidense.. y Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.

6. Heweliusz

Heweliusz, la historia real de una tragedia marítima que se convirtió en la serie furor de Netflix

Después del catastrófico naufragio de un ferry, el segundo oficial al mando busca respuestas y justicia para quienes perdieron la vida.. y quienes quedaron atrás.

7. El imperio de Ámsterdam (Amsterdam Empire)

"El imperio de Ámsterdam" se
"El imperio de Ámsterdam" se mete en el ranking de las mejores series para disfrutar en la plataforma. (Netflix)

Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty traza un plan implacable para deshacerse de su posesión más preciada: el Jackal, su cadena de cafeterías.

8. Stranger Things

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

9. Los dueños del juego (Os Donos do Jogo)

"Los dueños del juego" se
"Los dueños del juego" se mete en el ranking de las mejores series de la plataforma en España. (Netflix)

Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda.

10. Simplemente Alicia

Simplemente Alicia, nueva serie en Netflix

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

La revolución de Netflix

Por sus series y
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: jugada ganadora y resultado

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Santoral 11 de noviembre, día de San Martín

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 11 de noviembre, día

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

La firma de arras y el proceso hipotecario pueden conllevar peligros, y la falta de garantías puede dejar al comprador sin vivienda y sin ahorros

“Imagina que pagas 50.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón se enteró de las

Mazón se enteró de las inundaciones en Utiel a las 17:37 horas la tarde de la DANA, pero decía a Vilaplana que le llamaban “para lo de siempre, para la foto”

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos