Top 10 Netflix España: “Respira” continúa en la cima del ranking de las series más vistas del momento

Tráiler. (Netflix)

El dominio de Netflix como una de las plataformas predilectas para consumir series responde tanto a la calidad de sus guiones y producciones como al atractivo de su elenco y formatos.

En esta guerra entre servicios de streaming, títulos como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria representan la época dorada de las series televisivas del nuevo milenio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Respira

Blanca Suárez en 'Respira', la serie que se roba el primer lugar del listado en España. (Netflix)

Un apasionado equipo médico se entrega a salvar vidas en un hospital público desbordado, en el que las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones.

2. La agente encubierta (Legenden)

Una joven agente encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión. Crédito: Netflix

Una joven agente se infiltra para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión.

3. Animal

El veterinario es una producción española que se colocó en lo más alto de la plataforma. (Netflix)

Animal cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

4. The Witcher

Chris Hemsworth es el nuevo Geralt de Rivia en el primer adelanto de la cuarta temporada de 'The Witcher'. (Netflix Latinoamérica)

Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

5. Muerte por un rayo (Death by Lightning)

Tráiler de 'Muerte por un rayo'

La historia de James Garfield, quien se alzó de entre las sombras para convertirse en el 20.º presidente estadounidense.. y Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.

6. Heweliusz

Heweliusz, la historia real de una tragedia marítima que se convirtió en la serie furor de Netflix

Después del catastrófico naufragio de un ferry, el segundo oficial al mando busca respuestas y justicia para quienes perdieron la vida.. y quienes quedaron atrás.

7. El imperio de Ámsterdam (Amsterdam Empire)

"El imperio de Ámsterdam" se mete en el ranking de las mejores series para disfrutar en la plataforma. (Netflix)

Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty traza un plan implacable para deshacerse de su posesión más preciada: el Jackal, su cadena de cafeterías.

8. Stranger Things

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

9. Los dueños del juego (Os Donos do Jogo)

"Los dueños del juego" se mete en el ranking de las mejores series de la plataforma en España. (Netflix)

Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda.

10. Simplemente Alicia

Simplemente Alicia, nueva serie en Netflix

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.