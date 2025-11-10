“Los gatos pueden colarse por huecos que parecen imposibles”: un experto explica por qué son tan flexibles

Gato. (Pexels)

Los gatos son animales con capacidades físicas muy llamativas, pudiendo realizar movimientos realmente sorprendentes por su agilidad y precisión. Su musculatura flexible y ligera les permite saltar grandes distancias, escalar superficies verticales y moverse silenciosamente.

A pesar de tener un gran repertorio de habilidades, hay una que destaca por encima del resto: su capacidad para amoldar el cuerpo y entrar en espacios que parecen imposibles.

Aunque parezca magia, tiene una explicación. Según ha contado un experto en su cuenta de TikTok (@mascotasyfamiliasfelices), el secreto de esta habilidad reside en las clavículas. "¿Has escuchado alguna vez eso de que los gatos son líquidos? Es casi literal“, afirma durante los primeros segundos.

La explicación detrás de esta sorprendente habilidad se encuentra en la anatomía de los gatos. En la mayoría de los mamíferos, la clavícula está unida al esternón y a los hombros, lo que limita el movimiento del torso.

Sin embargo, en los gatos ocurre lo contrario: sus clavículas no están ancladas al resto del esqueleto, sino que son prácticamente flotantes. Esto hace que la caja torácica sea más flexible y pueda estrecharse con facilidad. Por eso pueden deslizarse por huecos estrechos, ya que el cuerpo se adapta a la forma del espacio.

De hecho, una forma sencilla de entenderlo es que si la cabeza del gato cabe por un hueco, el cuerpo también pasará. Esta estructura ósea es la que también les permite dormir en posiciones que parecen imposibles.

Un cuerpo ideal para incrementar su agilidad

La flexibilidad no solo les ayuda a colarse por espacios reducidos, sino que forma parte de su eficacia como depredadores. Su columna es extremadamente móvil, permitiéndoles correr a gran velocidad, saltar de forma precisa y girar en el aire para corregir su postura durante una caída.

Además, cuentan con una musculatura ligera pero potente, pensada para moverse con rapidez sin perder equilibrio. Gracias a esto, pueden escalar, trepar o acechar sigilosamente sin hacer ruido, algo esencial en la naturaleza para cazar y evitar el peligro. Por todos estos motivos, el especialista afirma que “pueden colarse por huecos que parecen imposibles”.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Sentidos afinados para aumentar su precisión

Además de su estructura corporal flexible, los gatos cuentan con un conjunto de sentidos especialmente desarrollados que les permiten desplazarse con una coordinación excepcional y potenciar sus habilidades.

La vista, aunque no distingue los colores con tanta claridad como la humana, está adaptada para detectar el movimiento incluso con muy poca luz. Esto les permite orientarse y calcular distancias con precisión al saltar o moverse en espacios estrechos.

El oído también juega un papel crucial: pueden localizar sonidos de alta frecuencia y detectar la posición exacta de una presa o un objeto en movimiento gracias a la forma de sus orejas, que funcionan como auténticas antenas direccionales.

Su sentido del tacto también es muy sorprendente. El bigote juega un papel esencial para medir espacios y detectar cambios en el entorno, algo que resulta fundamental cuando atraviesan huecos pequeños o se desplazan en lugares oscuros.

Otro aspecto que contribuye a su increíble destreza es el papel de la cola como herramienta de equilibrio. Esta actúa como un contrapeso constante que le ayuda a mantener la estabilidad en movimientos rápidos o en superficies estrechas, como barandillas o repisas.