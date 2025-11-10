España

“Los gatos pueden colarse por huecos que parecen imposibles”: un experto explica por qué son tan flexibles

Estas mascotas tienen habilidades físicas únicas

Guardar
Gato. (Pexels)
Gato. (Pexels)

Los gatos son animales con capacidades físicas muy llamativas, pudiendo realizar movimientos realmente sorprendentes por su agilidad y precisión. Su musculatura flexible y ligera les permite saltar grandes distancias, escalar superficies verticales y moverse silenciosamente.

A pesar de tener un gran repertorio de habilidades, hay una que destaca por encima del resto: su capacidad para amoldar el cuerpo y entrar en espacios que parecen imposibles.

Aunque parezca magia, tiene una explicación. Según ha contado un experto en su cuenta de TikTok (@mascotasyfamiliasfelices), el secreto de esta habilidad reside en las clavículas. "¿Has escuchado alguna vez eso de que los gatos son líquidos? Es casi literal“, afirma durante los primeros segundos.

La explicación detrás de esta sorprendente habilidad se encuentra en la anatomía de los gatos. En la mayoría de los mamíferos, la clavícula está unida al esternón y a los hombros, lo que limita el movimiento del torso.

Sin embargo, en los gatos ocurre lo contrario: sus clavículas no están ancladas al resto del esqueleto, sino que son prácticamente flotantes. Esto hace que la caja torácica sea más flexible y pueda estrecharse con facilidad. Por eso pueden deslizarse por huecos estrechos, ya que el cuerpo se adapta a la forma del espacio.

De hecho, una forma sencilla de entenderlo es que si la cabeza del gato cabe por un hueco, el cuerpo también pasará. Esta estructura ósea es la que también les permite dormir en posiciones que parecen imposibles.

Un cuerpo ideal para incrementar su agilidad

La flexibilidad no solo les ayuda a colarse por espacios reducidos, sino que forma parte de su eficacia como depredadores. Su columna es extremadamente móvil, permitiéndoles correr a gran velocidad, saltar de forma precisa y girar en el aire para corregir su postura durante una caída.

Además, cuentan con una musculatura ligera pero potente, pensada para moverse con rapidez sin perder equilibrio. Gracias a esto, pueden escalar, trepar o acechar sigilosamente sin hacer ruido, algo esencial en la naturaleza para cazar y evitar el peligro. Por todos estos motivos, el especialista afirma que “pueden colarse por huecos que parecen imposibles”.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Sentidos afinados para aumentar su precisión

Además de su estructura corporal flexible, los gatos cuentan con un conjunto de sentidos especialmente desarrollados que les permiten desplazarse con una coordinación excepcional y potenciar sus habilidades.

La vista, aunque no distingue los colores con tanta claridad como la humana, está adaptada para detectar el movimiento incluso con muy poca luz. Esto les permite orientarse y calcular distancias con precisión al saltar o moverse en espacios estrechos.

El oído también juega un papel crucial: pueden localizar sonidos de alta frecuencia y detectar la posición exacta de una presa o un objeto en movimiento gracias a la forma de sus orejas, que funcionan como auténticas antenas direccionales.

Su sentido del tacto también es muy sorprendente. El bigote juega un papel esencial para medir espacios y detectar cambios en el entorno, algo que resulta fundamental cuando atraviesan huecos pequeños o se desplazan en lugares oscuros.

Otro aspecto que contribuye a su increíble destreza es el papel de la cola como herramienta de equilibrio. Esta actúa como un contrapeso constante que le ayuda a mantener la estabilidad en movimientos rápidos o en superficies estrechas, como barandillas o repisas.

Temas Relacionados

GatosMascotasAnimalesTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

La firma de arras y el proceso hipotecario pueden conllevar peligros, y la falta de garantías puede dejar al comprador sin vivienda y sin ahorros

“Imagina que pagas 50.000 euros

Mazón dijo a Maribel Vilaplana que le reclamaban “para lo de siempre, para la foto” cuando terminaba de hablar por teléfono la tarde de la DANA

La transcripción de la declaración de la periodista ha sido trasladada a las partes, solo 24 horas antes de que Mazón comparezca en Les Corts

Mazón dijo a Maribel Vilaplana

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

El exministro y su antiguo asesor alegan que la exmilitante socialista habría intentado interferir en su defensa jurídica y en investigaciones judiciales y policiales

Ábalos y Koldo García piden

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Cinco verduras ideales para bajar la tensión arterial

Tener buenos hábitos alimenticios es fundamental para controlar la hipertensión

Cinco verduras ideales para bajar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo García piden

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

Miguel Ángel Rodríguez se equivocó al citar una ley para fundamentar su versión como testigo en el juicio contra el fiscal general

ECONOMÍA

“Imagina que pagas 50.000 euros

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz estará muy barata este 11 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 3 euros

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos