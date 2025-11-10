Las mejores canciones para escuchar en Apple España en cualquier momento y lugar

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición primera. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

2. Reliquia

ROSALÍA

La melodía de ROSALÍA va en descenso: ya llega al segundo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

3. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Sexo, Violencia y Llantas de ROSALÍA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Lo más nuevo de ROSALÍA, Björk y Yves Tumor, Berghain, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Divinize

ROSALÍA

Divinize se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Porcelana

ROSALÍA

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a ROSALÍA. Quizás por esto es que Porcelana debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Dios Es Un Stalker

ROSALÍA

Dios Es Un Stalker de ROSALÍA se mantiene en séptimo lugar.

8. Mio Cristo Piange Diamanti

ROSALÍA

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Mio Cristo Piange Diamanti, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. La Yugular

ROSALÍA

La Yugular de ROSALÍA se vende como pan caliente. Pasa del puesto 10 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. De Madrugá

ROSALÍA

De Madrugá de ROSALÍA se encuentra en décimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 9.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.