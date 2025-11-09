Detenida una empleada de un hotel de Barakaldo por quedarse con 1.700 euros de la cartera olvidada de un cliente

Comisaría de la Ertzaintza en Deusto (Bilbao). / Europa Press

El pasado miércoles 5 de noviembre, la Ertzaintza detuvo a una empleada de un hotel de Barakaldo, en Bizkaia, por quedarse con más de 1.700 euros que había robado de la cartera olvidada de un cliente. Según informa Europa Press, la detención se produjo durante el cacheo superficial a la trabajadora, que llevaba el dinero escondido en el interior de sus zapatillas. Tras ser trasladada a dependencias policiales, fue puesta en libertad la misma tarde de su detención a la espera de ser citada por la autoridad judicial.

Varios agentes de la Ertzaintza, la policía vasca, detuvieron a la mujer, de 47 años de edad, como presunta autora del delito contra la propiedad. El botín que acumuló asciende a 1.705 euros de la cartera y pertenecía a un cliente del hotel que se la habría dejado olvidada en la barra del bar del hotel en el que ella trabajaba. La acusada de un delito contra el patrimonio contaba con antecedentes penales.

Cronología de una detención

Una de las subtramas de Dirty Dancing (Emile Ardolino, 1988) no era otra que la de una pareja de ancianos que dedicaban el verano a robar la cartera de ricos clientes hoteleros en los que trabajaba Johnny Castle (la faceta más bailonga de Patrick Swayze). Un tanto alejado, pero con ciertas similitudes, es el caso de la detención que ha llevado a cabo la Ertzaintza en Barakaldo.

El Departamento vasco de Seguridad, de acuerdo a informaciones que recoge la agencia de comunicación, procedió a la detención tras la alerta del director del hotel de Barakaldo donde trabajaba la empleada. Este habría alertado a la Ertzaintza después de observar las cámaras de seguridad en las que se apreciaba a la trabajadora cogiendo la cartera que un cliente había olvidado. El cliente notificó el descuido de sus pertenencias a la dirección, lo cual agilizó el llamamiento de la `policía vasca.

Una patrulla de la comisaria de la policía vasca de Sestao, localidad aledaña a Barakaldo, se dirigió al hotel en cuestión y entrevistó a las partes implicadas. A continuación, comprobó las grabaciones en las cámaras de seguridad del hotel y los servicios de seguridad cachearon a la empleada. En este momento, se encontraron los 1.705 euros en metálico en las zapatillas de la mujer, quien reconoció haber cogido la cartera para tirarla a la papelera, de donde fue recuperada por los agentes.

Después de que la mujer de 47 años admitiese los hechos por los que se la acusaba, la policía vasca la detuvo. La trabajadora del hotel contaba con antecedentes penales y, con esta acción que ahora comete, pasa a ser considerada como presunta autora de un delito contra el patrimonio. Inmediatamente después de que fuese detenida, la Ertzaintza trasladó a dependencias policiales a la acusada para, posteriormente, ser puesta en libertad la misma tarde del miércoles. Ahora, la trabajadora espera ser citada por la autoridad judicial.