Los 4 Fantásticos arrasan en el catálogo de Disney+ España en su semana de estreno

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) protagonizada por la Primera Familia de Marvel, y marca el reinicio oficial de la franquicia tras las versiones de 2005, 2007 y el fallido intento de 2015. Dirigida por Matt Shakman (WandaVision), se estrenó en cines el 25 de julio de 2025 y llegó a Disney+ el 5 de noviembre de 2025.

A diferencia de las versiones anteriores, esta película no está ambientada en el presente, sino en un mundo alternativo inspirado en los años 60 con estética retro-futurista. Este enfoque fue una decisión creativa de Kevin Feige para diferenciarla radicalmente de los reinicios previos y conectar con el espíritu original de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby (1961).

La película combina drama familiar, comedia, acción épica y terror cósmico, con un tono más optimista y aventurero que otras fases del UCM.

Las producciones más populares de Disney+ España

1. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

Quién es quién en 'Los 4 Fantásticos'

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

2. Todas las de la ley

Kim Kardashian y Naomi Watts en 'Todas las de la ley', de Ryan Murphy (Disney+)

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

3. Fortnite x Los Simpson

Fortnite, de Epic Games.

Los universos de Springfield y Fortnite convergen. Homer, usando una potente energía alienígena, tiene la intención de transformar el mundo, provocando el caos.

4. Predator: Badlands | Tráiler oficial

Predator: Badlands (Captura de tráiler oficial)

Badlands, protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, está ambientada en el futuro en un planeta remoto, donde un joven Predator (Schuster-Koloamatangi), rechazado por su clan, encuentra un aliado inesperado en Thia (Fanning) y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo. La película está dirigida por Dan Trachtenberg y producida por John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt y Brent O’Connor.

5. Entrepreneurs

Crédito: Disney España

Gonzalo, hijo de un famoso empresario hostelero, se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro ‘afterwork’ en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del “humo” que vende Jacobo, un autoproclamado gurú ‘entrepreneur’, con quien se asocia para crear un ‘coworking’ para emprendedores.

6. High Potential

La habilidad poco convencional de una madre soltera para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado que sigue las reglas. Crédito: Disney

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

7. Muerte en la familia Murdaugh

Maggie y Alex disfrutan de una vida privilegiada como miembros de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico fatal, la familia enfrenta una prueba sin precedentes. Crédito: Disney

Maggie y Alex disfrutan de una vida de lujo y privilegio como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico mortal, la familia se enfrenta a una prueba sin precedentes. A medida que salen a la luz los detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean preguntas que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

8. Mar afuera

Álvaro y Carlos, nuevos internos en un correccional junto al mar, enfrentan las amenazas de la banda 'Los Pajaritos' sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro. Crédito: Disney

Carlos y Álvaro son dos internos recién llegados a un centro correccional de menores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos y ser capaces de mantener la esperanza en un futuro que cada vez ven más oscuro. Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray, una joven que prefiere vivir en el centro antes que volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre implicado con la reinserción de los internos que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.

9. Elio

Conoce al líder de la Eh... Tierra. Mira el nuevo tráiler de "Elio", de Disney y Pixar. Febrero 2024, solo en cines.

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

10. Thunderbolts

Thunderbolts*, la próxima película de Marvel, presenta un nuevo adelanto.

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Dado Ruvic)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.