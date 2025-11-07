España

Una madre se ofrece a llevar a un policía en su coche para perseguir a unos ladrones: “No lo pensé mucho”

La mujer recibió el Premio a la Ciudadanía después de su buena acción

Guardar
Una madre se convierte en
Una madre se convierte en conductora improvisada de la policía y ayuda a atrapar a dos sospechosos. (Pixabay)

Como si de la escena inicial de la famosa saga de Taxi Driver, la colaboración ciudadana fue decisiva el pasado 1 de noviembre en Slidell (Luisiana, sur de Estados Unidos), cuando una madre que iba a entrar en el parking del supermercado terminó prestando su coche a un agente de policía que se encontraba en plena persecución de dos sospechosos de hurto.

Todo comenzó tras una denuncia por robo en un comercio cercano. El sargento Jeff Kahrs acudió al lugar con rapidez y presenció como Kelsey Baird, de 34 años, abandonaba los objetos sustraídos y huía a pie hacia un vehículo conducido por su pareja. El agente inició la persecución a pie por el aparcamiento, aunque enseguida quedó claro que no lograría alcanzar el coche que aceleraba para escapar.

Fue entonces cuando irrumpió en escena una conductora que había presenciado el caso desde su vehículo. “¿Quieres que te lleve?”, le dijo al agente, según ha confirmado la policía de Slidell. Sin pensarlo dos veces, Kahrs abrió la puerta y se subió. Empezaba así una breve, pero determinante persecución sobre ruedas que culminó a los pocos minutos con la detención de los dos sospechosos, según ha recogido La Déspêche.

“Solo pensé: ¿cómo podía ayudar?”

La inesperada protagonista, una madre de tres hijos, confesó que no tuvo tiempo de evaluar los riesgos o consecuencias de su decisión, solo de actuar. “Solo había pensado en una cosa: ¿cómo podía ayudar?”, dijo visiblemente emocionada durante la ceremonia en la que recibió el Premio a la Ciudadanía.

Además, aseguró sentirse “muy impresionada por la rápida respuesta de la policía” y restó importancia a su gesto, que para los agentes marcó la diferencia. El jefe de policía, Daniel Seuzeneau, elogió su intervención: “Sin dudarlo, acudió en ayuda de uno de nuestros agentes, sin esperar nada a cambio”.

Una persecución de película..., pero muy real

El propio sargento Kahrs admitió haberse visto en una situación límite cuando Baird emprendió la huida mientras era interrogada. La ayuda ciudadana fue, según la policía, fundamental para la captura de la mujer y su cómplice. Tras cumplir con esta misión inesperada, la conductora volvió a su rutina original: aparcó de nuevo y continuó con sus compras como si no hubiese protagonizado, en pleno aparcamiento, una escena digna de cine.

El jefe de policía de Slidell, Daniel Seuzeneau, dijo: “Ante todo, un trabajo fantástico tanto del sargento Kahrs como de los agentes que respondieron. Al buen samaritano con quien hablé el domingo por la mañana: personas como usted son la razón por la que Slidell es un gran lugar para vivir y trabajar. Sin dudarlo, ayudó a uno de nuestros agentes sin esperar nada a cambio. ¡Muchas gracias!”

Y a todos los ladrones que piensan que van a venir a Slidell y robar en nuestros negocios, piénsenlo dos veces. Nuestros agentes, nuestros ciudadanos y nuestros negocios no lo van a tolerar. Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Un ladrón es un ladrón”, sentenció.

El candidato al consejo del Distrito B, Sean Fadely, aplaudió a la mujer y dijo: “Esto, señores, es trabajo policial. Muchas agencias en todo el país se volverían locas si uno de sus agentes hiciera esto. Pero no aquí en Slidell. Tenemos el MEJOR departamento de policía”.

Temas Relacionados

RobosSucesosEstados UnidosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer se ofrece a llevar a un policía en su coche para perseguir a unos ladrones: “En ese momento solo pensaba: ‘¿Cómo puedo ayudar?’”

Lesli Smith fue homenajeada este martes por ayudar a un agente a perseguir a un presunto ladrón de tiendas durante el fin de semana

Una mujer se ofrece a

Estos son los resultados del sorteo de Eurojackpot del 7 de noviembre

Como cada viernes, aquí están los resultados del premio de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados del

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex

Qué serie ver esta noche en Prime Video España

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix España

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Qué serie ver esta noche
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Almeida se

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Banco Europeo de Inversiones financia con 113 millones de euros la construcción de 64 viviendas sociales en Barcelona

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no