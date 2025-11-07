Una madre se ofrece a llevar a un policía en su coche para perseguir a unos ladrones: “No lo pensé mucho”

Una madre se convierte en conductora improvisada de la policía y ayuda a atrapar a dos sospechosos. (Pixabay)

Como si de la escena inicial de la famosa saga de Taxi Driver, la colaboración ciudadana fue decisiva el pasado 1 de noviembre en Slidell (Luisiana, sur de Estados Unidos), cuando una madre que iba a entrar en el parking del supermercado terminó prestando su coche a un agente de policía que se encontraba en plena persecución de dos sospechosos de hurto.

Todo comenzó tras una denuncia por robo en un comercio cercano. El sargento Jeff Kahrs acudió al lugar con rapidez y presenció como Kelsey Baird, de 34 años, abandonaba los objetos sustraídos y huía a pie hacia un vehículo conducido por su pareja. El agente inició la persecución a pie por el aparcamiento, aunque enseguida quedó claro que no lograría alcanzar el coche que aceleraba para escapar.

Fue entonces cuando irrumpió en escena una conductora que había presenciado el caso desde su vehículo. “¿Quieres que te lleve?”, le dijo al agente, según ha confirmado la policía de Slidell. Sin pensarlo dos veces, Kahrs abrió la puerta y se subió. Empezaba así una breve, pero determinante persecución sobre ruedas que culminó a los pocos minutos con la detención de los dos sospechosos, según ha recogido La Déspêche.

“Solo pensé: ¿cómo podía ayudar?”

La inesperada protagonista, una madre de tres hijos, confesó que no tuvo tiempo de evaluar los riesgos o consecuencias de su decisión, solo de actuar. “Solo había pensado en una cosa: ¿cómo podía ayudar?”, dijo visiblemente emocionada durante la ceremonia en la que recibió el Premio a la Ciudadanía.

Además, aseguró sentirse “muy impresionada por la rápida respuesta de la policía” y restó importancia a su gesto, que para los agentes marcó la diferencia. El jefe de policía, Daniel Seuzeneau, elogió su intervención: “Sin dudarlo, acudió en ayuda de uno de nuestros agentes, sin esperar nada a cambio”.

Una persecución de película..., pero muy real

El propio sargento Kahrs admitió haberse visto en una situación límite cuando Baird emprendió la huida mientras era interrogada. La ayuda ciudadana fue, según la policía, fundamental para la captura de la mujer y su cómplice. Tras cumplir con esta misión inesperada, la conductora volvió a su rutina original: aparcó de nuevo y continuó con sus compras como si no hubiese protagonizado, en pleno aparcamiento, una escena digna de cine.

El jefe de policía de Slidell, Daniel Seuzeneau, dijo: “Ante todo, un trabajo fantástico tanto del sargento Kahrs como de los agentes que respondieron. Al buen samaritano con quien hablé el domingo por la mañana: personas como usted son la razón por la que Slidell es un gran lugar para vivir y trabajar. Sin dudarlo, ayudó a uno de nuestros agentes sin esperar nada a cambio. ¡Muchas gracias!”

“Y a todos los ladrones que piensan que van a venir a Slidell y robar en nuestros negocios, piénsenlo dos veces. Nuestros agentes, nuestros ciudadanos y nuestros negocios no lo van a tolerar. Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Un ladrón es un ladrón”, sentenció.

El candidato al consejo del Distrito B, Sean Fadely, aplaudió a la mujer y dijo: “Esto, señores, es trabajo policial. Muchas agencias en todo el país se volverían locas si uno de sus agentes hiciera esto. Pero no aquí en Slidell. Tenemos el MEJOR departamento de policía”.