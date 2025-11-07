España

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

El experto señala la falta de acompañamiento, de planes de desarrollo y de procesos de selección rigurosos como responsables de los climas de inestabilidad

El abogado señala como principal problema los procesos de contratación (@mejoratuexitolaboral)

En el mercado laboral actual, donde la rotación de personal y las dimisiones están a la orden del día, cada vez más voces reclaman una gestión más humana dentro de las empresas. La falta de acompañamiento, de planes de desarrollo y de procesos de selección rigurosos está generando un clima de inestabilidad que no solo afecta a los empleados, sino también a las propias compañías. En este contexto, el especialista en desarrollo profesional Francesco Fernández Yuste, conocido en TikTok como @mejoratuexitolaboral, ha publicado un vídeo en el que analiza con detalle cómo se gestionan los despidos y por qué, en su opinión, muchos de ellos podrían haberse evitado.

“Hoy hablo de despidos y de cómo se gestionan fatal en muchas empresas”, comienza diciendo. Fernández Yuste sostiene que los problemas no aparecen en el momento del despido, sino mucho antes: en la propia contratación. “Cuando tú haces un proceso de selección, ahí te tienen que medir un montón de habilidades para saber si encajas en el puesto, también tu encaje cultural”, explica. A su juicio, muchos procesos son tan superficiales que el propio candidato llega a dudar de cómo consiguió entrar.

El creador pone el foco en que el fallo de origen está en la selección y en la falta de seguimiento posterior. Considera que las empresas deberían asegurarse no solo de que la persona tiene las competencias necesarias, sino también de que encaja en la cultura interna y recibe la formación adecuada. “La empresa te tiene que formar, te tiene que decir cómo hacer las cosas, debería haber manuales y una buena acogida”, subraya.

Sin embargo, advierte de que la mayoría de las compañías no ofrecen retroalimentación ni establecen mecanismos de mejora. “Para mí, el tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos: no te dan los suficientes toques, no te dan un suficiente feedback de ‘oye, tienes que tener cuidado, las cosas no están yendo bien’”, lamenta. Según Fernández Yuste, los empleados terminan siendo despedidos sin haber recibido avisos previos ni oportunidades reales de corregir su desempeño.

“Muchos despidos son por la mala gestión empresarial”

El 35% de los trabajadores están trabajando en puestos que requieren menos formación que la que tienen

El experto insiste en que el feedback no puede quedarse en una simple observación genérica, sino que debe traducirse en un plan estructurado. “No es que te digan: Kiko, tienes que mejorar en comunicación. Es que te digan: Kiko, vamos a hacer un plan de acción, te voy a mentorizar, vamos a poner un punto de medida a los quince días y vamos a ver cómo estás evolucionando”, ejemplifica. Para él, el acompañamiento y la medición del progreso son fundamentales para que los trabajadores se desarrollen y puedan superar sus carencias.

Fernández Yuste alerta de que muchos empleados se sienten culpables tras ser despedidos, cuando en realidad la raíz del problema está en la empresa. “Nos sentimos culpables cuando muchos de los despidos son por una malísima gestión de la empresa, porque las situaciones se pueden reorientar”, afirma. Según explica, las personas tienen capacidad de mejora, pero esa evolución solo es posible si la organización ofrece las herramientas adecuadas.

“El problema es que si no decimos nada, ¿qué va a pasar? Si no ayudamos a que la gente mejore, todo va a seguir igual”, advierte. Con esa frase resume el núcleo de su mensaje: la necesidad de que las empresas asuman su responsabilidad en el desarrollo de sus empleados y no deleguen toda la carga en el trabajador. En su opinión, un despido no siempre es el final inevitable, sino la consecuencia de no haber actuado a tiempo. “Así que, por favor, empresas, reorientad este tipo de situaciones”, concluye en su vídeo.

