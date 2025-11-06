Una mujer llamó a la policía tras pensar que había un pie humano en su plato de comida y terminó siendo un trozo de cangrejo

La noche del 31 de diciembre de 2024 terminó con risas para una clienta que, durante unos angustiosos minutos, creyó haber descubierto algo macabro en su cena. Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok relató en un vídeo la insólita experiencia que vivió al pedir foutou, un tradicional plato africano, y creer que en su comida había aparecido un pie humano.

Según explicó en la grabación publicada en su cuenta, la joven decidió celebrar el fin de año pidiendo comida africana a domicilio. Entre los platos elegidos figuraba el foutou, una receta originaria de países como Costa de Marfil, que combina puré de plátano o yuca con una salsa a base de carne o pescado. Sin embargo, lo que debía ser una cena tranquila terminó convirtiéndose en una escena de pánico.

Mientras removía la salsa, algo en el aspecto del plato le llamó poderosamente la atención. “¡Voy a morir! ¿Qué es esto?”, gritó al creer que lo que veía era un trozo de pie humano. Presa del miedo, decidió contactar inmediatamente con la policía, convencida de que había descubierto un posible crimen.

Cangrejo (Wikimedia Commons: Chris Bray)

Los agentes acudieron al domicilio poco después. Según el relato compartido en TikTok, los oficiales observaron con atención el contenido del plato antes de concluir que no se trataba de ningún resto humano. La confusión tenía una explicación mucho más simple: aquello que la clienta había creído identificar como un pie era, en realidad, un trozo de cangrejo.

La usuaria, aún entre risas y nervios, explicó en los comentarios del video que había pedido foutou de ternera, no de cangrejo, lo que justificaba su desconcierto. “La policía también dudó”, añadió divertida, al recordar que incluso los agentes necesitaron unos segundos para confirmar que no se trataba de algo sospechoso.

“Nunca tuve intención de denigrar ninguna cultura”

En un segundo vídeo publicado posteriormente, la usuaria quiso aclarar ciertos malentendidos que surgieron a raíz de su historia. Aseguró que en ningún momento su intención fue ofender o denigrar la cultura africana ni el restaurante que le preparó la comida. “Quiero dejar claro que nunca tuve la intención de denigrar ninguna cultura ni ningún país, al contrario. Quería descubrir platos locales, por ejemplo, de Costa de Marfil”, explicó.

La protagonista también señaló que no mencionó el nombre del establecimiento en ningún momento y que la policía tampoco se interesó por ese detalle, ya que el incidente no pasó de una confusión. “El restaurante no se vio afectado, y la policía ni siquiera me preguntó”, precisó.

El episodio, que comenzó con una llamada de emergencia, terminó en una situación cómica y sin consecuencias. Los agentes, tras comprobar que no había delito alguno, se despidieron con una sonrisa. “Nos has alegrado la noche”, le dijeron antes de marcharse, según relató la propia usuaria.

Esta anécdota es de las más curiosas que se han contado a través de redes sociales. Con las entregas a domicilio hay que cerciorarse de que te ha llegado a casa el plato correcto, para no tener malentendidos como el que esta usuaria de TikTok ha compartido con sus seguidores.