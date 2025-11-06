Un padre obrero y un hijo arquitecto construyen una casa sostenible de 80 m² en un pequeño pueblo rural de Córdoba

Un padre constructor y un hijo arquitecto construyen una casa sostenible. (Pixabay)

La colaboración entre un padre constructor y un hijo arquitecto ha dado lugar a Casa Libertad, una vivienda sostenible de 80 metros cuadrados ubicada en un pequeño pueblo rural de Córdoba.

El proyecto, firmado por Estudio Grao, reinterpreta la tradición arquitectónica local desde una mirada contemporánea, eficiente y profundamente humana. Concebida como una casa de retiro para los padres, su diseño articula la vida cotidiana en torno a sus patios y terrazas.

“La vivienda se encuentra a las afueras del pueblo, delimitada al norte por un vasto paisaje de olivares y en un terreno con unas dimensiones y orientación que no son ideales”, han explicado desde el estudio a Arquitectura y Diseño.

Un refugio íntimo que se abre hacia dentro

El diseño responde a la voluntad de crear una arquitectura “aislada como una caja monolítica cerrada al exterior, pero se abre a los patios interiores, donde la vida familiar toma protagonismo”, ha detallado Estudio Grao.

La vivienda, distribuida en dos plantas, integra sala de estar, comedor, cocina, dormitorio, baño, dos patios y una terraza. En apenas 80 m² se priorizan la calidad espacial, la luz natural y la continuidad fluida entre estancias.

Una construcción sostenible

La rapidez y eficiencia del proceso constructivo fue posible gracias a la experiencia del padre como maestro de obra y la visión del hijo como arquitecto.

“El proyecto buscó un edificio y un sistema constructivo que, con muy pocos elementos, pudiera ser apropiado como un hogar digno para una familia, además de poder ser construido de la manera más rápida y eficiente posible”, señala el estudio.

La vivienda se levanta con materiales locales y de bajo impacto ambiental, y aplica criterios de climatización pasiva que reducen la demanda energética: “Es un firme compromiso con el uso de materiales locales y la aplicación de sistemas de climatización pasiva”, afirman los autores.

La casa capta el sol en invierno y se protege en verano gracias a persianas móviles de madera; minimiza los puentes térmicos, optimiza la ventilación cruzada y aprovecha la inercia térmica de los materiales para mantener el confort durante todo el año.

Interiorismo vernacular con alma contemporánea

En el interior, Casa Libertad combina sencillez, calidez y tradición. Se organiza con materiales vernáculos y de proximidad. Muros de ladrillo blancos, pavimento de terrazo gris y techos de bóvedas con vigas de hormigón. “La luz natural penetra desde los patios, rebotando en las superficies blancas y realzando los tonos rojizos de los elementos cerámicos”, describen desde Estudio Grao.

La madera introduce un carácter doméstico y equilibrado, mientras que el azul intenso de la cocina y el baño o el ocre de textiles y cortinas aportan un toque contemporáneo sin romper el carácter artesanal del conjunto.

La sala de estar, comedor y cocina bajo bóvedas de rasilla que potencian la altura y la luz. “El suelo de terrazo, de Terrazos Andalucía, unifica el conjunto”, destacan desde el estudio. Además, la cocina se incorpora visualmente al espacio mediante un tabique con azulejos blancos esmaltados.

Una relación constante entre interior y exterior

El dormitorio se abre directamente al patio, con carpinterías de aluminio anodizado y mobiliario de madera. “La continuidad visual hacia el patio potencia la relación entre el interior y el exterior. Los muros blancos y el pavimento de terrazo amplifican la luminosidad natural”, explican los responsables.

La planta superior se ilumina por ventanales corridos bajo las bóvedas, donde un pavimento hidráulico introduce ritmo y color. La terraza, concebida como espacio de contemplación, utiliza solados de cerámica roja y jardineras lineales para integrar vegetación. Es, en palabras del arquitecto, “un homenaje a construir juntos: padre e hijo, mano a mano”.