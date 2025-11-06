España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados ganadores delsorteo 5 de las 21:15 horas de este jueves 6 denoviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 6 noviembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 04 06 09 15 16 18 23 27 33 40 55 59 61 64 66 71 73 74 78 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Policía irlandesa resuelve el misterioso avistamiento de un ‘león’ en boque de Clare

La aparición de un video viral llevó a las autoridades a investigar la presencia de un presunto felino salvaje

Policía irlandesa resuelve el misterioso

Japón moviliza a su ejército para combatir los ataques de osos que ya han causado la muerte de 13 personas desde abril

“Los osos se están acercando cada vez más a los seres humanos”, advierten desde una asociación de cazadores

Japón moviliza a su ejército

Resultados de EuroDreams del 6 de noviembre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del sorteo de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams del 6

¿Te pones nervioso antes de algo importante? Así es como actúa el subconsciente para protegerte

Elisabet Buixadera ha explicado el mecanismo para que cualquier examen salga bien, a pesar de los nervios

¿Te pones nervioso antes de

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública confirma que la supuesta donación no era válida porque los padres conservaron todo el control sobre las viviendas, incluso el derecho a recuperarlas

Una pareja belga quería donar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una pareja belga quería donar

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

Una acusación de la DANA pide que declaren dos alcaldes para que aclaren qué hablaron con Mazón: ven “contradicciones” tras la declaración de Maribel Vilaplana

El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, paga 4.668 euros a un relojero para que los 18 relojes que hay en su sede funcionen correctamente

La Justicia ordena reabrir la causa de Marta del Castillo por un posible intrusismo laboral en la elaboración del informe sobre el teléfono de Carcaño

Zelenski visitará España en los próximos días para ver con Pedro Sánchez ‘Guernica’, de Picasso

ECONOMÍA

Cómo ahorrar hasta un 40%

Cómo ahorrar hasta un 40% en calefacción este invierno: claves para no pasar frío ni gastar de más

Esto es lo que cuesta mantener Disneyland París abierto durante un día: “Tan solo en salarios son más de 2 millones de euros”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

David Canales, empresario: “Anoche puse una oferta de empleo y el 100% de las personas ha rechazado la entrevista porque ofrecíamos contrato”

Nerea Bartolomé, española viviendo en Finlandia, revela cuánto gasta al mes entre el hogar y demás necesidades: “En conjunto son 1.214 euros”

DEPORTES

Los rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas