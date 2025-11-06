España

Nerea Bartolomé, española viviendo en Finlandia, revela cuánto gasta al mes entre el hogar y demás necesidades: “En conjunto son 1.214 euros”

El alquiler, el transporte público y la calefacción son los principales pagos que tiene que afrontar para vivir en el país nórdico

Guardar
La española desglosa los gastos
La española desglosa los gastos que asume al vivir a las afueras de Helsinki (@nereabvartome_)

Vivir en Finlandia no es barato, pero tampoco tan inaccesible como muchos imaginan. Así lo cuenta Nerea Bartome, una española que reside a las afueras de Helsinki y que se ha hecho viral en TikTok por compartir cuánto gasta cada mes en su vivienda. En un vídeo publicado en su cuenta (@nereabartome_) la joven desglosa con detalle los gastos fijos de su casa, desde el alquiler hasta la electricidad, y suma una cifra que supera los 1.200 euros mensuales.

“El alquiler de mi piso aquí en Finlandia es de 973 euros”, comienza explicando. Ese precio incluye 25 euros de agua, aunque aclara que el sistema cambiará pronto: “Hasta ahora el agua se paga independientemente del consumo, pero a partir de enero será según lo que usemos. Ya te contaré qué me parece”, comenta entre risas.

A esa cantidad se le añaden otros servicios imprescindibles. El internet doméstico, contratado a través de una empresa vinculada a su agencia inmobiliaria, cuesta 26,42 euros al mes, mientras que el internet del teléfono asciende a 42,08 euros. “No sé cómo será con otras compañías, pero este es un precio especial por convenio”, aclara.

En cuanto al gimnasio, Nerea cuenta que primero intentó ahorrar, pero terminó gastando un poco más por comodidad: “Antes pagaba 29,90 euros, pero no podía entrenar a gusto, había demasiada gente. Ahora pago 36,90, pero estoy mucho mejor”.

Uno de los gastos más altos, después del alquiler, es el transporte público. Como vive fuera de la zona central de la capital finlandesa, necesita un abono que cubra las zonas A, B y C, lo que le cuesta 89,80 euros al mes. “Tengo coche de empresa, pero solo puedo usarlo para cosas del trabajo, así que para todo lo demás tiro de transporte público”, explica.

La electricidad, uno de los principales gastos

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

El seguro del hogar es obligatorio en casi todo el país, un requisito incluso antes de firmar el contrato de alquiler. “No puedes mudarte si no tienes un seguro contratado. En mi caso, pago 15,74 euros al mes”, detalla. El importe depende del tamaño de la vivienda y de la zona en la que se ubique.

Sobre la calefacción, Nerea destaca una particularidad de Finlandia: no se paga de forma individual. “Aquí la calefacción es centralizada. Nosotros no podemos encenderla o apagarla, el distrito se encarga de regularla. Por las noches la ponen muy alta, casi como dormir en una sauna”, dice divertida.

El último gran bloque de gastos es la electricidad, que en Finlandia se divide en dos partes: la tarifa de conexión a la distribuidora y el consumo real. En su caso, la conexión cuesta 18,33 euros mensuales. “Desde junio, con mi nueva empresa eléctrica, pagué 9,40 euros en julio, 6,72 en agosto, 9,75 en septiembre y 12,05 en octubre”, relata, mostrando cómo la factura varía según el uso.

En total, sumando alquiler, agua, internet, transporte, gimnasio, seguro y luz, Nerea calcula unos 1.214,32 euros al mes. “Estos son los gastos relativos a la vivienda y al hogar. Luego están la comida, el ocio y otros caprichos, pero eso ya te lo contaré en otro vídeo”, concluye. Su publicación generó cientos de comentarios de usuarios comparando los precios con los de España, donde los alquileres y servicios básicos también han subido en los últimos años.

Temas Relacionados

Redes SocialesTiktok EspañaFinlandiaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Michelle Gatica, dermatóloga: “Estos son los errores más frecuentes a la hora de bañarse”

La especialista explica cómo una rutina adecuada puede marcar la diferencia

Michelle Gatica, dermatóloga: “Estos son

La reina Letizia defiende que la IA “bien utilizada puede ser muy útil”, pero apuesta por la inteligencia humana: “Es irreemplazable”

La monarca ha participado en la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño correspondientes a 2024 y 2025

La reina Letizia defiende que

La UCO detiene a CryptoSpain, presunto financiador de Alvise Pérez: lo acusan de estafar 260 millones de euros a más de 3.000 personas

El juez Calama ordenó su arresto un día antes de su citación en la Audiencia Nacional ante el riesgo de fuga y de que ocultara pruebas sobre el entramado internacional del Madeira Invest Club

La UCO detiene a CryptoSpain,

Aitana y Rosalía disputan un lugar en la lista de las más escuchadas de Spotify

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Aitana y Rosalía disputan un

La mejor tapa de Valladolid se esconde en un restaurante de carretera en un pequeñísimo pueblo de 91 habitantes

El donut de rabo de toro del restaurante Los Palomares se ha proclamado como tapa ganadora en la gran final del III Concurso ‘De Tapas X Comarcas Valladolid 2025’

La mejor tapa de Valladolid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO detiene a CryptoSpain,

La UCO detiene a CryptoSpain, presunto financiador de Alvise Pérez: lo acusan de estafar 260 millones de euros a más de 3.000 personas

La Audiencia Nacional abre una pieza separada por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

La jueza de Catarroja pide a la empresa gestora el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Maribel Vilaplana el día de la DANA

La diferencia entre un policía encubierto y un agente encubierto según un Inspector Jefe: “El sujeto no estaría cometiendo ningún delito”

La Audiencia de Barcelona absuelve al guardia urbano que disparó a un hombre sin hogar porque la acusación popular no está “legitimada” para actuar

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 6 noviembre

Los bancos españoles son los que más hipotecas deniegan de la zona euro: “Hay gente que intenta comprar pisos que no puede pagar”

José Ramón López, abogado: “Así es como puedes deducir mucho dinero si eres autónomo o tienes una empresa”

Qué es un desahucio por precario y cómo afecta a quienes viven en una casa sin contrato: no es lo mismo que echar a un okupa

La justicia perdona a un empresario casi 250.000 euros de deudas: prevalece la “buena fe” del deudor sobre la “interpretación” rígida de la ley

DEPORTES

Un extenista habla sobre la

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas

El ciclista Antonio Carvalho es suspendido por dopaje por la UCI: un caso similar al de Oier Lazkano

Un arquitecto analiza la reforma del Camp Nou: “Se quedará obsoleto en pocos años”