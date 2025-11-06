Nerea Bartolomé, española viviendo en Finlandia, revela cuánto gasta al mes entre el hogar y demás necesidades: “En conjunto son 1.214 euros”

La española desglosa los gastos que asume al vivir a las afueras de Helsinki (@nereabvartome_)

Vivir en Finlandia no es barato, pero tampoco tan inaccesible como muchos imaginan. Así lo cuenta Nerea Bartome, una española que reside a las afueras de Helsinki y que se ha hecho viral en TikTok por compartir cuánto gasta cada mes en su vivienda. En un vídeo publicado en su cuenta (@nereabartome_) la joven desglosa con detalle los gastos fijos de su casa, desde el alquiler hasta la electricidad, y suma una cifra que supera los 1.200 euros mensuales.

“El alquiler de mi piso aquí en Finlandia es de 973 euros”, comienza explicando. Ese precio incluye 25 euros de agua, aunque aclara que el sistema cambiará pronto: “Hasta ahora el agua se paga independientemente del consumo, pero a partir de enero será según lo que usemos. Ya te contaré qué me parece”, comenta entre risas.

A esa cantidad se le añaden otros servicios imprescindibles. El internet doméstico, contratado a través de una empresa vinculada a su agencia inmobiliaria, cuesta 26,42 euros al mes, mientras que el internet del teléfono asciende a 42,08 euros. “No sé cómo será con otras compañías, pero este es un precio especial por convenio”, aclara.

En cuanto al gimnasio, Nerea cuenta que primero intentó ahorrar, pero terminó gastando un poco más por comodidad: “Antes pagaba 29,90 euros, pero no podía entrenar a gusto, había demasiada gente. Ahora pago 36,90, pero estoy mucho mejor”.

Uno de los gastos más altos, después del alquiler, es el transporte público. Como vive fuera de la zona central de la capital finlandesa, necesita un abono que cubra las zonas A, B y C, lo que le cuesta 89,80 euros al mes. “Tengo coche de empresa, pero solo puedo usarlo para cosas del trabajo, así que para todo lo demás tiro de transporte público”, explica.

La electricidad, uno de los principales gastos

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

El seguro del hogar es obligatorio en casi todo el país, un requisito incluso antes de firmar el contrato de alquiler. “No puedes mudarte si no tienes un seguro contratado. En mi caso, pago 15,74 euros al mes”, detalla. El importe depende del tamaño de la vivienda y de la zona en la que se ubique.

Sobre la calefacción, Nerea destaca una particularidad de Finlandia: no se paga de forma individual. “Aquí la calefacción es centralizada. Nosotros no podemos encenderla o apagarla, el distrito se encarga de regularla. Por las noches la ponen muy alta, casi como dormir en una sauna”, dice divertida.

El último gran bloque de gastos es la electricidad, que en Finlandia se divide en dos partes: la tarifa de conexión a la distribuidora y el consumo real. En su caso, la conexión cuesta 18,33 euros mensuales. “Desde junio, con mi nueva empresa eléctrica, pagué 9,40 euros en julio, 6,72 en agosto, 9,75 en septiembre y 12,05 en octubre”, relata, mostrando cómo la factura varía según el uso.

En total, sumando alquiler, agua, internet, transporte, gimnasio, seguro y luz, Nerea calcula unos 1.214,32 euros al mes. “Estos son los gastos relativos a la vivienda y al hogar. Luego están la comida, el ocio y otros caprichos, pero eso ya te lo contaré en otro vídeo”, concluye. Su publicación generó cientos de comentarios de usuarios comparando los precios con los de España, donde los alquileres y servicios básicos también han subido en los últimos años.