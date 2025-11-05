Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Hispasat (Europa Press)

Indra tendrá un nuevo integrante en su red empresarial de defensa. La compañía ha confirmado que a finales de este mes, el día 28 de noviembre, realizará una junta de accionistas con el objetivo de cerrar la adquisición de la mayor parte de Hispasat. Esta empresa de telecomunicaciones y satélites le aportará una nueva vía de expansión, en un momento donde Indra domina gran parte de los contratos públicos de suministros para las Fuerzas Armadas españolas.

La empresa liderada por Ángel Escribano espera hacerse con casi el 90% de las acciones de Hispasat. La compra, comunicada a comienzos de año, quedó condicionada al cumplimiento de diversos requisitos regulatorios, a la ejecución de determinados acuerdos contables y a la autorización de los accionistas de Indra, que se tendrá que materializar en esta convocatoria.

Con esta adquisición, Indra no solo reforzará su liderazgo tecnológico, sino que también impulsará su proyección internacional. La integración de Hispasat consolidará su presencia en el sector aeroespacial y ampliará su capacidad para ofrecer soluciones globales en conectividad y defensa.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Hispasat, un referente del sector aeroespacial

Hispasat es el operador de los satélites perteneciente a Redeia, es uno de los principales motores de innovación del sector aeroespacial español. Su actividad se centra en ofrecer servicios de conectividad y banda ancha en España y Latinoamérica, contribuyendo a reducir la brecha digital y promoviendo un desarrollo sostenible de la sociedad.

Según explica la propia compañía, actúa como puente de comunicaciones entre Europa y América, facilitando la transmisión de contenidos audiovisuales en español y portugués, incluidos servicios de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). Estas operaciones la sitúan entre las principales empresas por ingresos en su sector, consolidando su papel estratégico. No obstante, lo que interesa a la empresa de Escribano son sus aplicaciones en entornos de riesgo y seguridad.

Con la integración de Hispasat, Indra reforzará su papel como líder español en tecnología y defensa, ampliando su capacidad en el ámbito aeroespacial y digital. La operación, pendiente de la luz verde de los accionistas el próximo 28 de noviembre, supondrá un paso significativo en la expansión del grupo, que continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y diversificación empresarial.

Edificio de Indra (Europa Press)

Aprobación de la compra y nuevas caras en Indra

El proceso culmina con la aprobación por parte de los socios. Sin su visto bueno no podrá ejecutarse, pero lo más previsible es que den luz verde a la adquisición, ya que permite seguir creciendo a la empresa y se adelantó la noticia hace meses. La sesión extraordinaria abordará, además de la adquisición de Hispasat, otros puntos relacionados con la renovación y ampliación del Consejo de Administración.

En el orden del día figura el nombramiento como consejeras independientes de Mónica Espinosa Caldas y Arancha Díaz-Lladó Prado, que sustituirán a Coloma Armero y Olga San Jacinto. A su vez, se someterán a aprobación las reelecciones de Belén Amatriain, Virginia Arce, Bernardo Villazán y reelección de Teresa Busto en estos mismos cargos, y la reelección de Juan Moscoso del Prado como consejero dominical del SEPI.