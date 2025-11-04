Una florista cuenta entre lágrimas que le han robado la recaudación del Día de Todos los Santos y un millonario contacta con ella: “No estás preparada para este pedido”

Juliette, la florista a la que le han robado toda la recaudación del Día Todos los Santos. (Europa Press/Facebook)

La historia ha conmovido en Francia estos días. La protagonista es Juliette, una joven florista a cargo de una tienda en Caudry, una bella localidad en el norte de apenas 15.000 habitantes. Como en España, una de las fechas marcadas en el calendario para este tipo de negocios es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, cuando familias visitan en los cementerios a seres queridos que fallecieron, para rezar o recordarles y dejar un ramo, un centro o una corona. Floraison, así se llama el establecimiento, dedicó largas jornadas para poder abastecer a los clientes y lograr una facturación clave para pagar a proveedores o las nóminas, para sobrevivir.

Además, días antes se había visto obligada a cerrar por los estragos de la tormenta Benjamin. Pero, después del último acontecimiento, Juliette solo ha podido lamentar: “El destino se ensaña y ya no tengo ninguna solución”. Lo explica en un vídeo compartido en Facebook, con su ropa de trabajo y entre lágrimas: le robaron toda la recaudación del Día de Todos los Santos, que había llevado a su casa. “Con el corazón encogido digo que las dificultades no vienen solas. (...) Nos esforzamos, estuvimos de las 6:30 horas a 22:00 para satisfaceros, y todo ha volado en minuto y medio. No se dan cuenta de que pueden destruir un comercio y a una persona”.

Fraude en la solidaridad

El vídeo, que estaba dirigido a la comunidad local, y en el que Juliette agradece el trabajo de los gendarmes, pronto trascendió del pueblo y ya recogen la noticia medios como 20 Minutes o Le Parisien. Los vecinos reaccionaron de inmediato, acudiendo a comprar más flores y a mostrarle su cariño. También el resto de comerciantes de la zona, que de distintas formas, humana o material, se volcaron con la joven emprendedora tras el duro golpe. Pero hasta esta explosión de solidaridad dio una amarga noticia: proliferaron iniciativas en línea a sus espaldas para recaudar dinero que se demostraron fraudulentas, y buen número de personas había donado.

“Actualmente no hay ninguna colecta oficial en línea; las únicas acciones oficiales son las de mis colegas comerciantes en Caudry. Quiero que nadie sea víctima de engaños donando a colectas que no he iniciado y sobre las que no tengo control”, ha pedido Juliette.

La llamada del millonario

Un último y sorprendente elemento de esta información es la irrupción de Éric Larchevêque. Se trata de un inversor que, con una fortuna estimada en 340 millones de euros, figura entre las personas más ricas de Francia. Además, es famoso por su participación en populares programas de televisión. Sea por mejorar su imagen o un gesto sincero, se propuso auxiliar a Juliette y hacerlo público. “Acabo de contactar con ella. ¡No está preparada para el pedido que se le avecina“, escribió el magnate en su cuenta en la red social X. “Efectivamente -continuó-, he decidido decorar mi casa con flores, y mi casa es grande”.

Con todo, la joven no quiere que su prosperidad se deba ni a la tragedia ni a la viralidad ni aportación pública de ningún millonario, sino por hacer bien su trabajo y tener clientes satisfechos. “Quiero agradecer a todos esta increíble muestra de generosidad y solidaridad. No esperaba tantos mensajes, comentarios, comparticiones. Sabed que todo esto me conmueve profundamente (...), pero la mejor manera de apoyar mi tienda es comprando en ella, no solo durante una desgracia, sino cada día. Quiero que mi trabajo sea el que me haga ganar dinero y no el ruido de un video viral”, ha zanjado.