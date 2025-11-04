España

Un español de viaje en Kazajistán visita un supermercado en el país: “Esto es todo lo que compro por cinco euros”

Este lugar de Asia Central destaca por ser bastante barato en comparación con otros muchos países europeos

Guardar
Un español de viaje en
Un español de viaje en Kazajistán explica todo lo que compra por cinco euros en un supermercado del país. (@zapeontour/TikTok)

Viajar es uno de los hobbies favoritos de muchísima gente: conocer culturas nuevas, visitar monumentos emblemáticos del país y desconectar durante unos días en un entorno nuevo y sorprendente. Los días previos a un viaje, los turistas bucean por los blogs y páginas oficiales para hacer una lista con todos los lugares que quieren ver y fotografiar: museos, iglesias, restaurantes conocidos, parques...

Sin embargo, también hay espacio para otras localizaciones que, aunque en principio pueda parecer que no son curiosos, despiertan el interés de muchos viajeros. Estos son los supermercados y comercios: la distribución de los productos en estos establecimientos puede que sea idéntica a la que se encuentra en el lugar de procedencia de la persona, pero sus precios y variedad de alimentos suele sorprender a los turistas.

Este “turismo de supermercado” cada vez gana más adeptos, que encuentran un cierto gusto en pasear por los pasillos de estos locales para comprobar qué se come allí, de qué alimentos desconocía su existencia hasta el momento y cuál es el precio.

Zape, un joven español que a través de sus redes sociales (@zapeontour en TikTok) comparte los viajes que hace por el mundo (como Sri Lanka, Sudáfrica o Lesoto, entre otros), ha visitado uno en Kazajistán. Este país, ubicado en Asia Central, es conocido por ser bastante barato en comparación con la mayoría de los europeos; esto, por ejemplo, puede observarse en los precios de los restaurantes locales o incluso en el de la gasolina.

En un vídeo publicado en Instagram y TikTok, el español explica cuántas cosas puede comprar en un supermercado de Kazajistán solamente con cinco euros. El resultado ha sorprendido a muchos usuarios en los comentarios.

Cada vez más personas se
Cada vez más personas se suman al "turismo de supermercado". (Freepik)

4′56 euros por ocho productos

“Para empezar, litro de agua, 28 céntimos”. El resto de cosas que adquiere el español son golosinas, frutos secos y algunas galletas, así como fruta y un zumo, una compra considerable que en España y muchos otros países alrededor del mundo no podría adquirirse por solo cinco euros: “Seguimos para bingo con unas patatas Lay’s normales, 94 céntimos”. Estas bolsas grandes en otros supermercados ya no pueden adquirirse por menos de 1′5.

Zape también compra unas galletas saladas de marca blanca, “que saben igual que las otras y son más baratas”, por 35 céntimos; unas chocolatinas Twix por 58 y una bolsa pequeña de cacahuetes por 53. “Hay que ser un poquito sanos también”, señala el español antes de pasar con la fruta. “Tres plátanos, 0′8; para acompañar, unas uvas que valen 0′77″. Todo esto lo completa con un bric pequeño de zumo 100 % natural por 50 céntimos.

Los españoles emigran a Suiza y Alemania por mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida superiores. La estabilidad económica, sistemas sociales eficientes y la demanda de mano de obra cualificada atraen a profesionales y jóvenes. Esta fuga de talento puede afectar negativamente a España.

Son muchos los usuarios que, a través de los comentarios, se han sorprendido por el precio de los productos en Kazajistán, comparándolos con los de España. Sin embargo, también los hay que han destacado que también hay que tener en cuenta el nivel de vida.

Este aspecto es fundamental a la hora de elegir un destino nuevo para vivir: el coste de vida puede ser mucho más bajo, pero también debe valorarse la posibilidad de encontrar un empleo, los salarios medios del país y otras cuestiones relacionadas con las costumbres socioculturales, que también son importantes.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaSupermercadosPreciosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Irene Rosales desvela nuevos detalles sobre su ruptura con Kiko Rivera: “Éramos familia, pero no nos notábamos como relación”

La excolaboradora ha contado los motivos de la ruptura y ha hablado por primera vez del proceso de rehabilitación de Kiko Rivera

Irene Rosales desvela nuevos detalles

Este es el significado de que una persona muerda los bolis, según la psicología

Se trata de un gesto común que muchas personas realizan en momentos de tensión. No obstante, no solo se trata de ansiedad y nerviosismo

Este es el significado de

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Navantia ha presentado un proyecto que busca proteger a la Armada de ciberataques y mejorar sus operativos

Así es la nueva ‘nube

Crema de cacahuete: beneficios y contraindicaciones del alimento rico en proteínas de moda entre deportistas

Este alimento de origen vegetal es rico en grasas, vitamina B6 y niacina, ideal para quienes siguen una dieta vegana

Crema de cacahuete: beneficios y

El mercado laboral cierra octubre con la segunda mejor cifra de afiliados de la serie y el número de parados m bajo para este mes desde 2007

La afiliación a la Seguridad Social suma 141.926 ocupados más y se coloca en los 21,8 millones, mientras el total de parados registrados aumenta en 22.101 personas, un incremento menor al 1%

El mercado laboral cierra octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es la nueva ‘nube

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

ECONOMÍA

El mercado laboral cierra octubre

El mercado laboral cierra octubre con la segunda mejor cifra de afiliados de la serie y el número de parados m bajo para este mes desde 2007

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 4 de noviembre

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

DEPORTES

Xabi Alonso vuelve a Anfield:

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez