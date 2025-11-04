Un español de viaje en Kazajistán visita un supermercado en el país: “Esto es todo lo que compro por cinco euros”

Un español de viaje en Kazajistán explica todo lo que compra por cinco euros en un supermercado del país. (@zapeontour/TikTok)

Viajar es uno de los hobbies favoritos de muchísima gente: conocer culturas nuevas, visitar monumentos emblemáticos del país y desconectar durante unos días en un entorno nuevo y sorprendente. Los días previos a un viaje, los turistas bucean por los blogs y páginas oficiales para hacer una lista con todos los lugares que quieren ver y fotografiar: museos, iglesias, restaurantes conocidos, parques...

Sin embargo, también hay espacio para otras localizaciones que, aunque en principio pueda parecer que no son curiosos, despiertan el interés de muchos viajeros. Estos son los supermercados y comercios: la distribución de los productos en estos establecimientos puede que sea idéntica a la que se encuentra en el lugar de procedencia de la persona, pero sus precios y variedad de alimentos suele sorprender a los turistas.

Este “turismo de supermercado” cada vez gana más adeptos, que encuentran un cierto gusto en pasear por los pasillos de estos locales para comprobar qué se come allí, de qué alimentos desconocía su existencia hasta el momento y cuál es el precio.

Zape, un joven español que a través de sus redes sociales (@zapeontour en TikTok) comparte los viajes que hace por el mundo (como Sri Lanka, Sudáfrica o Lesoto, entre otros), ha visitado uno en Kazajistán. Este país, ubicado en Asia Central, es conocido por ser bastante barato en comparación con la mayoría de los europeos; esto, por ejemplo, puede observarse en los precios de los restaurantes locales o incluso en el de la gasolina.

En un vídeo publicado en Instagram y TikTok, el español explica cuántas cosas puede comprar en un supermercado de Kazajistán solamente con cinco euros. El resultado ha sorprendido a muchos usuarios en los comentarios.

Cada vez más personas se suman al "turismo de supermercado". (Freepik)

4′56 euros por ocho productos

“Para empezar, litro de agua, 28 céntimos”. El resto de cosas que adquiere el español son golosinas, frutos secos y algunas galletas, así como fruta y un zumo, una compra considerable que en España y muchos otros países alrededor del mundo no podría adquirirse por solo cinco euros: “Seguimos para bingo con unas patatas Lay’s normales, 94 céntimos”. Estas bolsas grandes en otros supermercados ya no pueden adquirirse por menos de 1′5.

Zape también compra unas galletas saladas de marca blanca, “que saben igual que las otras y son más baratas”, por 35 céntimos; unas chocolatinas Twix por 58 y una bolsa pequeña de cacahuetes por 53. “Hay que ser un poquito sanos también”, señala el español antes de pasar con la fruta. “Tres plátanos, 0′8; para acompañar, unas uvas que valen 0′77″. Todo esto lo completa con un bric pequeño de zumo 100 % natural por 50 céntimos.

Son muchos los usuarios que, a través de los comentarios, se han sorprendido por el precio de los productos en Kazajistán, comparándolos con los de España. Sin embargo, también los hay que han destacado que también hay que tener en cuenta el nivel de vida.

Este aspecto es fundamental a la hora de elegir un destino nuevo para vivir: el coste de vida puede ser mucho más bajo, pero también debe valorarse la posibilidad de encontrar un empleo, los salarios medios del país y otras cuestiones relacionadas con las costumbres socioculturales, que también son importantes.