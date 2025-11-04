España

Marcos Sacristán, fisioterapeuta: “Si crees que moverte desgasta tus rodillas, te han engañado”

La ciencia explica los motivos reales de la artrosis

Guardar
El movimiento inteligente es el
El movimiento inteligente es el gran aliado para combatir la artrosis (Montaje Canva Infobae)

Durante décadas, muchas personas han asumido que mover en exceso las rodillas o realizar actividad física intensa provoca un deterioro progresivo de las articulaciones. Esta creencia popular ha hecho que una parte de la población limite su actividad física por miedo a “desgastarse” las rodillas. Sin embargo, especialistas en salud señalan que este concepto es erróneo.

El fisioterapeuta Marcos Sacristán (@fisioterapiaatualcance), ha sido uno de los profesionales que recientemente ha explicado este tema en redes sociales, donde ha detallado que la artrosis no se origina por el movimiento en sí, sino por otros factores mucho más relevantes. Según su explicación, la investigación científica moderna indica que la artrosis está relacionada principalmente con la inflamación crónica, factores genéticos, condiciones metabólicas y el sobrepeso. Por lo tanto, el uso repetido de las articulaciones no se considera la causa directa de esta enfermedad.

Un hombre sufriendo los síntomas
Un hombre sufriendo los síntomas de la artrosis.  (Freepik)

El especialista también recuerda que la idea de que “cuanto más se usan las rodillas, peor estarán” forma parte de un mito muy arraigado socialmente, pero que no se corresponde con lo que muestran los estudios actuales. La artrosis se entiende hoy como un proceso natural que aparece con el paso del tiempo, de manera similar a cómo surgen las canas o las arrugas. Es una manifestación del envejecimiento del cuerpo y, por tanto, resulta habitual que aparezca en mayor o menor grado en prácticamente todas las personas con los años.

Además, Sacristán destaca que la presencia de artrosis no siempre guarda relación directa con el dolor. Según explica, existen personas que presentan lesiones avanzadas visibles en pruebas médicas pero no experimentan molestias, mientras que otras con cambios articulares menores pueden tener dolor significativo.

Por otra parte, lejos de recomendar el reposo excesivo, el fisioterapeuta subraya la importancia del movimiento y la actividad física como aliados de la salud articular. Mantenerse activo favorece la salud natural de las articulaciones, fortalece la musculatura que las protege y reduce la inflamación. En lugar de evitar el movimiento, Sacristán propone lo que denomina “movimiento inteligente”.

Consejos sobre ‘Movimiento inteligente’

El movimiento inteligente significa usar el cuerpo y las rodillas de forma regular, pero sin hacer esfuerzos excesivos. No se trata de quedarse quieto por miedo a dañar las articulaciones, sino de moverse cada día para que las rodillas se mantengan fuertes, con buena circulación.

Episodio: Artrosis en animales.

Para ponerlo en práctica, se recomienda hacer actividades suaves como caminar, nadar o ir en bici, y combinarlo con ejercicios para fortalecer las piernas, los glúteos y el abdomen. También es bueno estirar un poco y variar los ejercicios para no siempre mover el cuerpo de la misma forma. Empezar poco a poco y aumentar el esfuerzo con el tiempo permite que el cuerpo se adapte sin dolor ni sobrecarga.

Además del ejercicio, es importante cuidar otros hábitos: mantener un peso saludable para no cargar demasiado las rodillas, comer de forma equilibrada dando prioridad a alimentos frescos, y escuchar el cuerpo. Si aparece dolor que dura varios días, lo mejor es consultar con un profesional para ajustar el ejercicio. En resumen, mantenerse activo, de forma suave y constante es una de las mejores maneras de cuidar las rodillas y prevenir molestias.

Temas Relacionados

ArtrosisArticulacionesFisioterapiaMovimiento inteligenteDeporteEspaña-NoticiasEspaña-SociedadEspaña-Salud

Últimas Noticias

Los suplementos de melatonina para dormir podrían provocar problemas de corazón a largo plazo

Un estudio de la Asociación Americana del Corazón relaciona el consumo de este suplemento con un riesgo elevado de insuficiencia cardiaca

Los suplementos de melatonina para

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años en Zaragoza: su pareja ya ha sido detenida

De confirmarse el caso, serían 36 las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año en España

La Policía Nacional investiga como

Isabel Sorribas, cocinera y nutricionista: “Mi forma favorita de comer salmón y no es ni ahumado, ni horneado, es el salmón en su tumba”

Rico en ácidos grasos omega-3 y proteínas, el salmón es ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada y saludable, además de ser un ingrediente de lo más versátil

Isabel Sorribas, cocinera y nutricionista:

La familia de un hombre fallecido por cáncer de pulmón pide a la sanidad andaluza 500.000 euros por no diagnosticarle a tiempo

Los síntomas empezaron en 2011, pero el diagnóstico no llegó hasta 2024

La familia de un hombre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Se puede detener a un

¿Se puede detener a un político en España? Un jurista responde

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Una inversora de 31 años desvela cómo pasó de cobrar 20 euros a la semana a llegar a facturar 10.000 euros en 48 horas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 4 noviembre

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals