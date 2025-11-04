Guillermo Gracia, el nadador con Síndrome de Down que suma 27 títulos mundiales y sueña con los Juegos Paralímpicos

Guillermo Gracia en La Revuelta

Guillermo Gracia se ha convertido en un ejemplo de constancia, humildad y pasión por el deporte. Con solo 21 años, este joven nadador ha logrado 27 títulos mundiales en distintas disciplinas de natación adaptada, consolidándose como uno de los deportistas más destacados con Síndrome de Down.

Esta lunes ha sido el invitado de David Broncano en La Revuelta, donde repasó su trayectoria y demostró que su lema, “mi capacidad es mayor que mi discapacidad”, no es solo una frase, sino que es su forma de vida.

Guillermo nació en 2004 y, con apenas tres meses, ya se había sumergido por primera vez en el agua. Desde entonces, la piscina se convirtió en su segundo hogar. Durante su infancia comenzó a destacar en varios estilos de natación, y a los 14 años ya brillaba a nivel internacional con tres campeonatos de Europa.

En el programa, recordó con humor sus primeras competiciones. Cuando Broncano le preguntó cómo le fue en su primer Campeonato de Europa, respondió entre risas, arrancando la carcajada del público. “Gano en todas”, dijo con naturalidad al hablar de sus múltiples títulos, aunque dejando claro que lo importante para él es la disciplina y la humildad.

Entrenador y ejemplo para los más pequeños

(Crédito: Freepik)

Más allá de su carrera profesional, Guillermo también dedica su tiempo a enseñar natación a niños con y sin discapacidad. Compagina sus entrenamientos con unas oposiciones de mantenimiento que ha aprobado recientemente.

“Yo entreno a un grupo de chicos pequeños. Nado y también entreno a niños entre 6 y 7 años. A veces me respetan, otras no tanto. Si hacen broma, sigo el juego; si no es broma, me pongo serio”, explicó divertido en el programa, demostrando su carisma.

Su compromiso con el deporte va más allá de las medallas: sino de transmitir valores como la disciplina, el respeto y la superación personal.

Su rival y su sueño más grande

En los últimos años, Guillermo se ha enfrentado a un nuevo competidor: Vicente Pereira, un nadador portugués que también brilla en la categoría de Síndrome de Down.

Guillermo es el orgullo de su familia

Sin embargo, la rivalidad entre ellos está llena de respeto y compañerismo. Cuando Broncano le preguntó si le preocupaba su competencia, respondió con una sonrisa: “No. Vicente es mi amigo. En el Campeonato del Mundo ya veremos quién gana”.

Pese a su gran trayectoria, Guillermo tiene un objetivo pendiente: participar en unos Juegos Paralímpicos. “Eso va a ser una pasada”, confesó muy emocionado. Pero también aprovechó el espacio para denunciar una injusticia: actualmente, el Comité Paralímpico Internacional no contempla una categoría específica para deportistas con Síndrome de Down.

Un mensaje de superación y esperanza

Guillermo Gracia es de los mejores nadadores del mundo

Con su historia, Guillermo Gracia demuestra que los límites están para romperlos. Su disciplina, su sentido del humor y su capacidad de inspirar a los demás lo han convertido en un símbolo del deporte inclusivo en España.

Su lema lo resume todo: “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad.” Y así, Guillermo sigue demostrando que los sueños, cuando se persiguen con esfuerzo, se pueden llegar a conseguir.