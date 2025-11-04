España

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer los precios de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este miércoles 5 de noviembre.

Recuerda que el precio de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 27.87 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio más alto de la energía eléctrica será de 70.62 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más barato del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 3.74 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 5 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.89 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.59 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.21 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 13.87 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 7.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 13.89 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 29.78 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.23 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 31.41 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.7 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.92 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.74 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.48 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.46 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 11.97 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 18.06 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 28.96 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 34.86 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.35 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.55 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.62 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 63.88 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 43.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 33.37 euros por megavatio hora.

