Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 3 al 6 de noviembre: un escritor y un cantante rodeados de tres actores

Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero vuelve una semana más con una parrilla repleta de grandes nombres del cine, la televisión, la música y la literatura. Pablo Motos arranca noviembre con una serie de visitas de primer nivel que prometen risas, anécdotas y muchas novedades culturales.

Desde el lunes 3 hasta el jueves 6 de noviembre, el programa de Antena 3 reunirá a figuras tan populares como Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val.

Lunes, 3 de noviembre: Javier Cámara

Javier Cámara. (Atresmedia)

El primero en pasar por la mesa de Pablo Motos será Javier Cámara. El actor riojano, uno de los intérpretes más queridos y respetados del panorama español, acudirá para hablar de su nuevo proyecto televisivo: Yakarta, una serie original de Movistar Plus+ que se estrenará el 6 de noviembre.

En esta ficción, Cámara interpreta a un profesor de educación física desencantado con la vida, que en el pasado fue jugador olímpico de bádminton. Su rutina cambia cuando conoce a una adolescente con un talento fuera de lo común, un encuentro que reavivará su vocación y sus ganas de vivir.

Martes, 4 de noviembre: William Levy y Paula Echevarría

William Levy y Paula Echevarría. (Atresmedia)

El martes, el plató se llenará de glamour internacional con la visita de William Levy y Paula Echevarría. Los dos actores presentarán Camino a Arcadia, una serie que coprotagonizan y que se estrenará en SkyShowtime el próximo 10 de noviembre.

La historia se desarrolla en la ciudad canaria de Arcadia, donde el personaje de Levy intenta empezar una nueva vida junto a su hijo y su pareja. Sin embargo, su oscuro pasado violento en México amenaza con salir a la luz. Echevarría, por su parte, interpreta a una mujer atrapada entre el amor y el miedo, en una trama que mezcla drama, acción y romance.

Miércoles, 5 de noviembre: Sergio Dalma

Sergio Calma. (Atresmedia)

El miércoles será el turno de la música con Sergio Dalma, quien llega al programa para presentar su nuevo disco, Ritorno a Vía Dalma, que verá la luz el 14 de noviembre. Este trabajo supone un regreso al universo italiano que tantos éxitos le ha dado al artista catalán, con versiones de grandes temas de autores como Franco Battiato o Laura Pausini.

Dalma hablará también de su próxima gira, que arrancará en 2025 y con la que volverá a recorrer los principales escenarios del país.

Jueves, 6 de noviembre Juan del Val

Juan del Val. (Atresmedia)

Para cerrar la semana, el programa recibirá a Juan del Val, flamante ganador del Premio Planeta 2025 con su novela Vera, una historia de amor. El escritor y colaborador habitual del programa hablará de este nuevo libro, que llegará a las librerías el 5 de noviembre y que ya ha despertado gran expectación.

En la historia, Del Val retrata a Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana cuya vida da un giro inesperado cuando conoce a Antonio, un joven de barrio que le hará replantearse todo lo que creía tener bajo control. Con su característico estilo directo y provocador, el autor promete volver a conquistar a sus lectores.