España

Cuanta agua hay en los embalses de España este domingo 2 de noviembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,53 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este domingo 2 de noviembre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 51,59 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la retención de agua resultó bajó en comparación con la última semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es clave debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general de los embalses de España

Fecha: domingo 2 de noviembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 28.910 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 51,59 %.

Variación de hace una semana: -296 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,53 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.040 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 50,03 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 51,59 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 42,61%.

Aragón: 51,61%.

Asturias: 57,24%.

C. Valenciana: 39,88%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 38,31%.

Castilla-La Mancha: 50,22%.

Cataluña: 71,28%.

Comunidad de Castilla y León: 52,32%.

Extremadura: 57,59%.

Galicia: 52,70%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 31,21%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

En directo | Última hora sobre la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y las elecciones en la Comunidad Valenciana

Un año y cinco días después de la DANA, el presidente autonómico, cercado ya por la Justicia, ha decidido echarse a un lado tras el enorme daño causado a los valencianos y a su propio partido

En directo | Última hora

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy lunes 3 de noviembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,53 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Estado de las reservas del

Los detalles que se conocen de los sospechosos en prisión provisional por el robo del Museo del Louvre: residentes franceses en París y delitos conjuntos de hurtos

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, están imputadas en prisión preventiva por el robo al museo francés el pasado 19 de octubre

Los detalles que se conocen

Todo lo que tienes que saber si vas a Suiza a trabajar: seguro médico obligatorio por 200 euros y una tarjeta laboral

La joven viajera relata en su perfil de TikTok la burocracia que se necesita para acudir a trabajar al país alpino, tanto si se desea ir por más como por menos de tres meses

Todo lo que tienes que

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Última hora

En directo | Última hora sobre la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y las elecciones en la Comunidad Valenciana

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

Crónica de una dimisión (casi) anunciada: Carlos Mazón anuncia este lunes el resultado de sus cinco días de “reflexión profunda” desde los abucheos en el funeral de Estado por la DANA

Una empresa francesa experta en marketing destruye todo el tabaco ilegal decomisado en España: debe eliminar 25,6 millones de cajetillas y 565.000 kilos de picadura

Maribel Vilaplana, la inesperada protagonista de la causa de la DANA que podría consolidar la imputación de Carlos Mazón

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”