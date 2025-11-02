Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Recicta”, ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48, como supuestos autores de un delito de detención ilegal, tras sustraer a un bebé, ocurrida en la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La sustracción del bebe tuvo lugar, la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre del menor se encontraba en un establecimiento de la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en compañía de la autora de los hechos. Según informa la Guardia Civil en un comunicado, en un momento determinado, la madre se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar y cuando regresó, al poco tiempo al establecimiento, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí.

Encontrados en una finca en un paraje aislado

Una vez que la madre intentó contactar con la mujer que se había quedado al cuidado del bebé, al no poder hacerlo, lo puso en conocimiento de inmediato a la Policía Local del municipio. Esta, a su vez, informó a la Guardia Civil, que activó un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar tanto a la mujer como al menor.

Gracias a la celeridad que llevaron los agentes, en la recopilación de información sobre el entorno familiar y social del menor, se pudo constatar la presunta implicación de una pareja sentimental como supuestos autores en la sustracción del menor. Cabe destacar, que las primeras investigaciones fueron complejas ya que se disponía de muy pocos datos sobre esta pareja.

Por tal motivo, se estableció dispositivo para localizar al bebe hallándole en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los presuntos autores.

La detenida escoltada por un agente (Guardia Civil)

El bebé se encontraba bien

Una vez asegurado el lugar, los agentes detuvieron a los autores y trasladaron de inmediato al menor al hospital para ser sometido a un reconocimiento pediátrico. El informe facultativo confirmó que el bebé se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que fue entregado a su madre.

“Cabe destacar que, la celeridad y coordinación entre las distintas unidades que intervinieron en el dispositivo, permitió localizar al menor en apenas unas horas desde la denuncia de su desaparición, evitando así un desenlace más grave”, destacan desde el cuerpo.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Policía Local de dicha localidad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres), así como de Fiscalía Provincial de Cáceres.

El delito de detención ilegal

El delito de detención ilegal está tipificado en el artículo 163 del Código Penal español y consiste en privar a una persona de su libertad sin estar legalmente autorizado para ello. En términos generales, implica retener o encerrar a alguien contra su voluntad, impidiéndole moverse libremente o abandonar un lugar.

Las penas varían en función de la duración y las circunstancias de la privación de libertad. Si la detención no supera las 48 horas, la pena prevista es de prisión de cuatro a seis años. Cuando el encierro se prolonga más allá de ese tiempo, las penas aumentan a entre seis y diez años de cárcel. Además, si la víctima es un menor de edad, una persona con discapacidad o la privación se realiza con violencia o engaño, las penas pueden agravarse significativamente.

En los casos en los que la víctima sea liberada voluntariamente por el autor dentro de los tres primeros días de detención y sin haber alcanzado el objetivo del delito, la pena puede reducirse, siempre que no se haya causado daño físico o moral a la persona retenida.