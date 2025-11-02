España

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

El banco atribuyó la situación a una anomalía técnica

La preocupación y los rumores se apoderaron durante días de un barrio de Chartres tras una inexplicable desaparición de fondos. Un depósito de 6.875 euros realizado por la asociación ‘Nounous et nos bout’s choux’, y recaudados en un bingo benéfico con el objetivo de financiar un área de recreo infantil, se esfumó tras ser ingresado en un cajero automático de la entidad financiera Crédit Mutuel de Luisant.

La alarma cundió rápidamente entre los organizadores, que revisaban insistentemente su cuenta a la espera de una solución. “Nos conectábamos diez veces al día. Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”, han contado las responsables de la asociación al medio fracés Le Parisien. Mientras tanto, la urgencia crecía debido al compromiso de transferir 4.500 euros al club MSD Handball, destinatario final de una parte crucial de la suma recaudada.

Las dudas se multiplicaron ante la falta de respuestas claras por parte de la entidad bancaria. “Nos atendía una plataforma. Nos decían: ‘no somos nosotros, es otro servicio’. Nadie se hacía realmente cargo del expediente. Pensábamos que habíamos sufrido un pirateo”, reconocieron desde la directiva de la asociación. Esta ausencia de explicaciones oficiales precipitó temores y malentendidos entre los habitantes del pueblo. “Tuve que explicarme ante los padres, los voluntarios... Por mucho que recibiéramos la compasión de la presidenta del club de balonmano, sabemos bien que en estos casos los rumores corren rápido. Algunos debieron pensar que nos habíamos quedado con la caja. Es terrible, tuvimos miedo por el honor de nuestra asociación”, lamentaron estas fuentes ante el medio francés.

Tras ocho días de incertidumbre, finalmente el dinero reapareció. La entidad bancaria atribuyó el incidente a una “simple anomalía técnica”, probablemente causada por “un clip o un cuerpo extraño” que bloqueó la lectura del cajero automático. Así se constató que el dinero no se había perdido: la asociación logró transferir la suma acordada y restablecer la confianza en su gestión.

Roban con una excavadora dos cajeros en Toledo

Dinero que desaparece

Sin embargo, la preocupación estaba justificada. En Francia, recientemente se han producido varios casos de estafas en los que ‘desaparecieron’ los fondos recién ingresados a una cuenta bancaria. Un ejemplo ha sido el de Didier, que vio cómo el cajero absorbía su tarjeta tras una visita rutinaria al cajero para depositar el alquiler de la residencia de su madre. Al intentar solucionar el inconveniente, introdujo su segunda tarjeta y la de su madre, que también quedaron atrapadas. Como contó a los medios de su país, permaneció más de una hora vigilando la máquina y tratando de comunicarse con el banco.

El desconcierto aumentó cuando la entidad financiera le dijo que no podía intervenir ni hacer nada. El motivo: no se bloquearon las tarjetas nada más ocurrir el incidente. El hombre terminó perdiendo 13.500 euros. “El banco y la policía nunca han visto nada igual, no había forma de bloquear las tarjetas en ese momento”, denunció. La policía anunció que la hipótesis más viable era un fraude y que estaba tratando dilucidar qué había ocurrido. “Si no reaccionas rápido o si el banco tarda en atenderte, puedes quedarte sin nada”, finalizó la víctima.

