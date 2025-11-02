España

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Valencia para este domingo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 26 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 72%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura llegará a los 14 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 11%, con una nubosidad del 62%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estede España por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las lluvias y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia reporta una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología señalan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ValenciaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

Países Bajos permite desde 2022 a los ayuntamientos vetar la adquisición de pisos para destinarlos al alquiler en zonas con escasez de vivienda asequible. Esto es lo que ha ocurrido desde entonces

En busca de una solución

Los trucos para que las gambas congeladas parezcan frescas y caseras

Para transformar este producto de supermercado en un entrante digno de un restaurante, hay múltiples opciones

Los trucos para que las

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Las incineraciones superan por primera vez a las inhumaciones y crecen las ceremonias laicas y digitales, según un barómetro de ‘Interfunerarias’

El negocio que nunca muere:

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

El presidente envió una carta al rey Mohamed VI en la que reconocía la propuesta de autonomía de Marruecos

España aparta la mirada del

Los beneficios de la lactancia materna: desde proteger al bebé de infecciones a favorecer la recuperación posparto

La lactancia es el método de alimentación recomendado al menos hasta los dos años de vida

Los beneficios de la lactancia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España aparta la mirada del

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

ECONOMÍA

En busca de una solución

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

El Real Madrid afianza su

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold