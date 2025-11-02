Estas son las cosas que sorprenden a un estadounidense que vive en España: “¿Por qué la Fanta es amarilla y por qué ponen las fechas al revés?”

El estadounidense ha tenido situaciones cómicas a raíz de esta confusión. (Composición fotográfica/Canva)

La experiencia de vivir en el extranjero está marcada por choques culturales inevitables, y se ha convertido en una narrativa común en las redes sociales. Varios creadores de contenidos los ven como una forma de contar su nueva realidad y los aspectos que les sorprenden de ella.

Uno de ellos es Dame Damian (@damedamian), un influencer estadounidense que publica vídeos sobre su experiencia en España, pero también en el resto de Europa. En un reciente vídeo, que ha acumulado 1,7 millones de visualizaciones, el creador de contenido ha revelado las siete cosas que, desde su perspectiva, carecen de sentido en España.

Siete cosas en España que sorprenden al estadounidense

Las fechas

El influencer reconoce que a menudo se le olvida que las fechas en España (día/mes/año) no siguen el mismo orden que en los Estados Unidos (mes/día/año). Esta experiencia a menudo ha llevado a Damian a situaciones cómicas: “Casi me como este yogur caducado porque pensé que decía 6 de septiembre. En realidad, dice el 9 de junio. ¿Por qué ponen la fecha al revés?”

Los refrigeradores

El influencer también se queja del pitido constante que hacen las neveras al dejarlas abiertas por más de 30 segundos: “Es como la alarma del cinturón de seguridad de un coche… pero para el refrigerador. No.”

Los timbres

El siguiente aspecto de su vida en España, que le sigue sorprendiendo, es el sonido que hacen los timbres. Para demostrar su punto, el influencer pulsa el timbre de la puerta de su casa: el sonido es brusco y desagradable: “Escucha esto; esa es la última cosa que quiero oír cuando alguien está en mi puerta. Suena como una alarma de incendio.”

El pomo redondo en el centro de la puerta

Otro aspecto que sorprende a Damian es el pomo redondo que se encuentra en el centro de las puertas en España. “Ni siquiera gira, ni nada”.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

En realidad, la función de estos pomos ha pasado a ser principalmente estética, pero también para tirar de ellos a la hora de cerrar la puerta de salida de la casa.

No hay cruces de cuatro vías

“Aquí no usan cruces de cuatro vías, solo tienen esas rotondas gigantes con como diez salidas diferentes”, comenta el creador de contenido. En realidad, se trata de una solución práctica que tiene varias ventajas.

Según un experimento conducido en el programa Cazadores de mitos, las rotondas no solo permiten pasar casi un 20% más de coches por el mismo tiempo, reduciendo el tráfico, sino que también ofrecen mayor seguridad y la posibilidad de volver por el camino de entrada.

La Fanta: ¿amarilla o naranja?

“¿Por qué la Fanta es amarilla? ¿Por qué? Cada Fanta que he visto es naranja. ¿Por qué es amarilla?”, se pregunta el creador de contenido.

Esta diferencia también tiene una explicación simple: la Fanta en España tiene un color más pálido porque utiliza colorantes de origen vegetal, como extractos de zanahoria y calabaza. Por otro lado, en Estados Unidos utilizan colorantes sintéticos como el Amarillo 6 y Rojo 40, resultando en un color naranja neón más intenso.

Las patas de jamón ibérico

“¿Y por qué están como sudadas? Todas se ven un poco brillosas.”

Se trata de una práctica que permite que el jamón esté bien aireado y se mantenga mejor condición. Al colgar los jamones ibéricos del techo, se consigue que estos se ventilen con más facilidad; así, la humedad propia de la pieza va desapareciendo gradualmente, hasta la eliminación del exceso de grasa.

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de TikTok han aprovechado la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto: el usuario ‘jujui04’ comenta: “No son pomos, ya que no giran. Son tiradores. Sirven para tirar de la puerta, al cerrar y al abrir”.