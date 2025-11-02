España

Detenido el dueño de una tienda de gominolas en Barcelona que vendía cocaína en su negocio

El arrestado aprovecha su negocio de alimentación para el comercio ilegal de drogas

Detienen al responsable de una tienda de golosinas en Barcelona por vender cocaína en el interior. (MOSSOS D'ESQUADRA/Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido al responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó, en Barcelona, por vender cocaína en el interior del local. La intervención policial ocurrió el pasado jueves, 30 de octubre, según ha informado Europa Press.

El arrestado, un hombre de 52 años y sin antecedentes, había escondido varias dosis de cocaína en diferentes puntos de la tienda y se encontraban al alcance de cualquiera que pasase. “Vendía golosinas a niños y cocaína a adultos”, han expresado los Mossos d’Esquadra en redes sociales. El establecimiento, además, se encontraba cerca de tres escuelas, lo que generaba especial inseguridad entre los vecinos del barrio.

Alertados de esta situación, los mossos acudieron al local el pasado jueves alrededor de las 16:45 horas. Durante la intervención, los agentes localizaron 10 envoltorios de cocaína y 2.250 euros en efectivo, procedentes del comercio ilícito de dicha sustancia.

Consumo de cocaína en España

El consumo de cocaína ha ido en aumento en los últimos años. La última encuesta del Ministerio de Sanidad sobre el alcohol y otras drogas (EDADES) reveló que el 13% de la población entre 15 y 64 años ha consumido alguna vez cocaína en polvo, el máximo desde 1995. Analizado el consumo en el último año, un 2,3% reconocía haberlo tomado, porcentaje que se reducía al 1,3% en la ingesta en los 30 días previos a la encuesta.

En los menores de 15 años, el consumo es mucho más reducido: la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) de 2023 muestra que solo han tomado cocaína, ya sea en polvo o en base, un 2,9% de la población entre 14 y 18 años. Aunque se trate de un porcentaje reducido, los jóvenes españoles han roto una tendencia decreciente que se ha mantenido estable desde el 2004, algo que se repite tanto en el consumo en los últimos 12 meses (2,3%) como en el consumo en los últimos 30 días (2,3%).

Son los hombres quienes muestran una mayor predilección por esta droga, iniciando el consumo alrededor de los 15 años.

*Con información de Europa Press

