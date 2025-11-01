España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este sábado 1 de noviembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 1 de noviembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 6, 9.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

De la carta de López Obrador al “primer paso” de Albares: cronología de la tensión entre México y España

Este viernes, el ministro de Exteriores reconoció “el dolor y la injusticia” de lo ocurrido hace cinco siglos durante la Conquista. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, celebró el gesto como “un primer paso”

De la carta de López

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

El fenómeno combina factores económicos y culturales como el encarecimiento de los servicios, las listas de espera en residencias y la transformación del modelo familiar, donde el cuidado ya no se asume automáticamente

Cuidar de los padres a

Cómo eliminar las etiquetas de plástico de los frascos de cristal de manera fácil y rápida

Reutilizar los tarros de cristal es una forma sostenible y práctica de conservar alimentos o guardar objetos en el hogar

Cómo eliminar las etiquetas de

El motivo real por el que Richard Gere y Alejandra Silva dejaron España para volver a Estados Unidos

La pareja tenía planes de estar varios años residiendo en Madrid. Sin embargo, regresaron al país norteamericano antes de lo previsto

El motivo real por el

Los podcasts más sonados hoy en Spotify España

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Los podcasts más sonados hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía identifica al hombre

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

ECONOMÍA

Cuidar de los padres a

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Precio de la luz en España para este 2 de noviembre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

La reforma laboral de Rajoy en 2012 permite a Amazon despedir a 1.200 empleados en España pese a obtener beneficios históricos

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”