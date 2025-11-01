El tiempo del día de Todos los Santos: la Aemet prevé lluvias “persistentes y localmente fuertes” en estas zonas de España

Una persona que lleva un paraguas debido a la lluvia que ha caído toda la noche en Madrid camina por una céntrica calle de la capital en la mañana de este miércoles. (Mariscal/EFE)

Entramos en noviembre, con muchos españoles disfrutando del día de Todos los Santos pese a que este año el festivo haya caído en sábado. Sin embargo, una buena parte del país habrá optado por hacer un viaje de fin de semana antes de la llegada del invierno.

El mal tiempo ya comienza a ser protagonista: en las últimas semanas, las lluvias han afectado a múltiples zonas de la península y el archipiélago balear, así como un descenso térmico que ha hecho que en la mayor parte del país sea necesario ya el abrigo. Este uno de noviembre la situación será más o menos similar.

El frente asociado a una borrasca atlántica que ya dejaba precipitaciones “localmente abundantes” en el norte y el oeste peninsular continuará su avance hacia el este. Así, en buena parte del oeste, centro y norte esta jornada estará pasada por agua, siendo las lluvias “especialmente abundantes en el entorno del sistema central occidental, es decir, en el norte de la provincia de Cáceres y en el sur de Castilla y León”, explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, para este sábado, el organismo público ha activado alertas amarillas en esta zona por lluvias: en Ávila y Salamanca, por precipitaciones acumuladas de por lo menos 40-60 mm en 12 horas, y en Cáceres, por 60 mm en 12 horas. Así, “es probable que sean persistentes y localmente fuertes” en el oeste y sur de Galicia, en el oeste de Castilla y León y el Sistema Central occidental.

Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia, a 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)

En cuanto al viento, este seguirá soplando con fuerza en montañas del norte. También se esperan rachas muy fuertes de componente sur en las cumbres de las islas Canarias.

Temperaturas máximas de hasta 27 grados en el litoral mediterráneo

Durante esta jornada de Todos los Santos, las temperaturas máximas descenderán en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro y el nordeste de Castilla y León, mientras que en el noroeste de esta comunidad, en zonas del interior del tercio este y Canarias se prevé que aumenten.

Así, se alcanzarán o superarán los 26 grados en Alicante, Granada, Murcia, las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Valencia. Por el contrario, las máximas no se situarán por encima de los 16 grados en Ávila, Burgos, León, Palencia o Valladolid.

En cuanto a las mínimas, la Aemet prevé que desciendan en el Cantábrico y el tercio noroeste peninsular, mientras que aumentarán en Baleares, el centro norte peninsular y el norte de Aragón y Cataluña. En el norte pueden producirse heladas débiles en las cumbres.

Previsión meteorológica para esta semana. (Aemet)

El frente pierde fuerza el domingo

A partir del domingo, el frente que ha dejado lluvias y altibajos en las temperaturas durante los días anteriores irá perdiendo fuerza a medida que se acerque al área mediterránea. “Este día puede haber chubascos dispersos, débiles en general, en amplias zonas del territorio y además irán a menos a lo largo de la jornada”.

Con respecto a las temperaturas del domingo, se producirá un descenso térmico generalizado, a excepción del sureste peninsular, donde algunos puntos como Murcia podrían no quedar demasiado lejos de los 30 grados. “Mientras tanto, en la meseta norte, muchas localidades rondarán los 15 grados de temperatura máxima. Ambiente fresco, pero no muy frío. Temperaturas más o menos propias de esta época el año por el interior del norte de la península”, explica Rubén del Campo.