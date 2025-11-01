El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappe celebra el segundo gol contra el Valencia con Arda Guler en su partido de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabeu. / REUTERS/Juan Barbosa

El Bernabéu ha presenciado la goleada del Real Madrid frente al Valencia, partido en el que el marcador ha quedado 4-0 en favor de los blancos. Con el doblete de Kylian Mbappé y los goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, aumenta la presión sobre el Barça, que se enfrentará mañana a las 18:30 horas al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic. Por ahora, y aunque en tercera posición, cuenta con una desventaja de ocho puntos respecto a los blancos.

Kylian Mbappé enlaza con el partido de hoy, ocho jornadas consecutivas marcando. El equipo de Xabi Alonso conseguía la ventaja en la primera parte, con el penalti de Mbappé en el minuto 19 y con otro tanto en el minuto 31. Al borde del descanso, Jude Bellingham marcaba el tercero, mientras que para el cuarto habría que esperar hasta el minuto 82, momento en que Álvaro Carreras lanzaba a la escuadra desde su posición izquierda. El partido decayó en la segunda parte y la primera también estuvo marcada por el penalti fallido de Vinícius Júnior. Tras cinco partidos consecutivos sin ganar en LaLiga, el Valencia llegaba al Bernabéu en su peor momento de la temporada.

La siguiente cita del Real Madrid se dará en Anfield contra el Liverpool, el próximo martes 4 de noviembre a las 21:00 horas. En la Liga de Campeones, con nueve puntos, los blancos se encuentran en primera posición, junto al PSG, al Bayern, al Inter y al Arsenal. El Liverpool sube a tercera posición tras la victoria contra el Aston Villa de hoy, cuando el marcador quedaba 2 a 0 en favor del Liverpool.

Mbappé celebra la Bota de Oro con su afición

Este viernes 31 de octubre, además de haber podido celebrar Halloween, Kylian Mbappé recibió su primera Bota de Oro en el palco de honor del Bernabéu. “Mbappé representa a la perfección los valores del club más laureado”, afirmada Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Hoy, tras la victoria ante el Valencia Club de Fútbol, Mbappé se erigió ante la afición como el líder indiscutible del club y uno de los jugadores más goleadores de Europa. En el partido hizo un doblete que podría haber sido triplete si no le hubiese dejado a Vinícius Júnior tirar el penalti que falló. Además, el jugador quiso recordar a sus compañeros: “Es imposible ganar este premio sin el equipo”

El delantero francés es el tercer jugador del Real Madrid que se hace con el Balón de Oro desde 1967, momento de la creación del trofeo. El primer jugador blanco que lo obtuvo fue Hugo Sánchez por sus 38 goles en la edición 1989-1990. No sería hasta 2010-2011 que los merengues volverían a conseguir la Bota: Cristiano Ronaldo la conseguía por sus 40 goles. No obstante, no contento con una bota, obtenía una segunda para el Real Madrid en 2013-2014 por 31 goles y otra tercera en 2014-2015 por 48 goles. Ahora, Mbappé ha sido galardonado con la Bota de Oro por marcar 31 goles en 34 partidos de LaLiga.