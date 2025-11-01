España

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

El equipo de Xabi Alonso afianza su posición y aumenta la distancia del Barça, que se encuentra ocho puntos por debajo

Guardar
El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Kylian Mbappe celebra el segundo gol contra el Valencia con Arda Guler en su partido de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabeu. / REUTERS/Juan Barbosa

El Bernabéu ha presenciado la goleada del Real Madrid frente al Valencia, partido en el que el marcador ha quedado 4-0 en favor de los blancos. Con el doblete de Kylian Mbappé y los goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, aumenta la presión sobre el Barça, que se enfrentará mañana a las 18:30 horas al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic. Por ahora, y aunque en tercera posición, cuenta con una desventaja de ocho puntos respecto a los blancos.

Kylian Mbappé enlaza con el partido de hoy, ocho jornadas consecutivas marcando. El equipo de Xabi Alonso conseguía la ventaja en la primera parte, con el penalti de Mbappé en el minuto 19 y con otro tanto en el minuto 31. Al borde del descanso, Jude Bellingham marcaba el tercero, mientras que para el cuarto habría que esperar hasta el minuto 82, momento en que Álvaro Carreras lanzaba a la escuadra desde su posición izquierda. El partido decayó en la segunda parte y la primera también estuvo marcada por el penalti fallido de Vinícius Júnior. Tras cinco partidos consecutivos sin ganar en LaLiga, el Valencia llegaba al Bernabéu en su peor momento de la temporada.

La siguiente cita del Real Madrid se dará en Anfield contra el Liverpool, el próximo martes 4 de noviembre a las 21:00 horas. En la Liga de Campeones, con nueve puntos, los blancos se encuentran en primera posición, junto al PSG, al Bayern, al Inter y al Arsenal. El Liverpool sube a tercera posición tras la victoria contra el Aston Villa de hoy, cuando el marcador quedaba 2 a 0 en favor del Liverpool.

Mbappé celebra la Bota de Oro con su afición

Este viernes 31 de octubre, además de haber podido celebrar Halloween, Kylian Mbappé recibió su primera Bota de Oro en el palco de honor del Bernabéu. “Mbappé representa a la perfección los valores del club más laureado”, afirmada Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Hoy, tras la victoria ante el Valencia Club de Fútbol, Mbappé se erigió ante la afición como el líder indiscutible del club y uno de los jugadores más goleadores de Europa. En el partido hizo un doblete que podría haber sido triplete si no le hubiese dejado a Vinícius Júnior tirar el penalti que falló. Además, el jugador quiso recordar a sus compañeros: “Es imposible ganar este premio sin el equipo”

El delantero francés es el tercer jugador del Real Madrid que se hace con el Balón de Oro desde 1967, momento de la creación del trofeo. El primer jugador blanco que lo obtuvo fue Hugo Sánchez por sus 38 goles en la edición 1989-1990. No sería hasta 2010-2011 que los merengues volverían a conseguir la Bota: Cristiano Ronaldo la conseguía por sus 40 goles. No obstante, no contento con una bota, obtenía una segunda para el Real Madrid en 2013-2014 por 31 goles y otra tercera en 2014-2015 por 48 goles. Ahora, Mbappé ha sido galardonado con la Bota de Oro por marcar 31 goles en 34 partidos de LaLiga.

Temas Relacionados

Real MadridFC BarcelonaLa LigaFlorentino PérezFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conoce las 10 películas que inician noviembre como las más exitosas de Disney+ España

En la batalla entre servicios de streaming, Disney+ busca mantenerse a la cabeza

Conoce las 10 películas que

Resultados de la Primitiva: ganadores y números premiados

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de la Primitiva: ganadores

Comprobar Bonoloto: el número ganador para este 1 de noviembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: el número ganador

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 5 Super
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, de la Policía

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 noviembre

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los descansos a los que tienes derecho en tu trabajo y son innegociables”

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”