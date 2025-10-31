España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadoresdel sorteo 3 de las 14:00 horas de Super Once de este viernes 31 de octubre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 31 octubre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 05 11 16 20 24 30 35 36 46 47 50 61 62 70 72 74 75 79 82 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Lomo de cerdo con salsa de queso y nueces: un plato lleno de sabor y textura perfecto para servir durante un día festivo

Uno de los platos más emblemáticos de la cocina casera española por su apariencia gourmet y su fácil elaboración

Lomo de cerdo con salsa

Almeida culpa al Gobierno de Sánchez por la nueva tasa de basuras y prevé un “caos” judicial: “Nos ha dejado tirados”

El alcalde de Madrid ha dicho que lo avisó desde “el primer momento” y que tiene “ganas de saber cuáles son las sentencias de los tribunales”

Almeida culpa al Gobierno de

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene un fuerza singular y una historia compartida”

El monarca clausura el Congreso Futuro Iberoamericano celebrado en Madrid. Afirma que es una iniciativa “que nace con vocación de permanencia” y emplaza a seguir el diálogo en la próxima Conferencia iberoamericana en la capital en 2026

El rey Felipe VI afirma

Cómo hacer las castañas en la freidora de aire o ‘airfryer’, la forma más rápida, fácil y limpia de cocinar este fruto otoñal

Una vez conocemos todos los trucos para sacarle el máximo provecho a este fruto seco, las castañas se pueden convertir en el picoteo favorito del otoño

Cómo hacer las castañas en

La tarifa de la luz en España para este sábado

La situación económica mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI afirma

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo: sospecha de blanqueo y financiación irregular

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este sábado

Sergio Menéndez, carpintero de 28 años: “Los jóvenes prefieren empleos menos físicos y exigentes, pero es una lástima, porque esta profesión está bien pagada”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo