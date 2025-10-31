‘Los tres mundos’ y otros 9 libros en Amazon España para leer el fin de semana

Los lectores españoles encuentran en Amazon una puerta rápida y cómoda para acceder a una amplia variedad de libros, desde géneros de autoayuda y ciencia ficción hasta historias de fantasía y misterio, adaptándose a los avances tecnológicos y preferencias actuales. (Amazon)

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, computadoras, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

Los 10 de libros más leídos en Amazon España

1. Los tres mundos (Serie Julio César 3) (Histórica)

Autor: Santiago Posteguillo

Esta obra se centra en la conquista de las Galias por Julio César en el 58 a.C., un evento histórico lleno de épica y desafíos, que fue considerado por muchos como una tarea imposible debido a la hostilidad y vastedad del territorio.

La novela no solo narra las cruentas batallas y el sufrimiento de esa guerra, sino también la intensa lucha política en Roma y el exilio del faraón Tolomeo XII junto a su hija Cleopatra en Egipto.

2. Reconciliación: Memorias (No Ficción)

En esta obra, el monarca ofrece un relato íntimo y sin concesiones de su vida privada y pública, incluyendo anécdotas personales y episodios clave de la historia reciente de España. (Amazon)

Autor: Juan Carlos I

Aborda su juventud en un país marcado por la Guerra Civil, su largo reinado, su papel fundamental en la transición democrática española y momentos críticos como la intervención en el golpe de Estado del 23-F.

3. La sociedad del cansancio: Cuarta Edición Especial (fuera de colección)

Un ensayo que analiza las patologías mentales contemporáneas, como la depresión y el agotamiento (burnout), vinculándolas con la actual concepción del trabajo y el éxito en la sociedad. (Amazon)

Autor: Byung-Chul Han

Han describe la transición de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, donde los individuos se autoexplotan voluntariamente en la búsqueda constante de superación personal y rendimiento máximo

4. Astérix en Lusitania

FabCaro y Didier Conrad presentan "Astérix en Lusitania", la aventura número 41 de los irreductibles galos, que los lleva por primera vez al antiguo Portugal. (Amazon)

Autor: René Goscinny

El guionista FabCaro y el dibujante Didier Conrad firman ‘Astérix en Lusitania’ (Salvat), que se convierte en el número 41 de la colección, y no descartan que los icónicos personajes galos vuelvan a España porque la última vez que se hizo una tira ambientada en el país -’Asterix en Hispania’, de los autores originales R.Gozcnny y A. Uderzo, en 1969- fue durante la dictadura de Franco.

5. Mi verdadera historia (Espasa Biografías y Memorias)

Autor: Isabel Preysler

La autobiografía de Isabel Preysler, en la que la socialité española rompe con los mitos construidos a su alrededor y ofrece un relato sincero y valiente de su vida. La obra recorre desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores y momentos decisivos que han definido su trayectoria.

6. El último secreto (Planeta Internacional)

La historia se desarrolla principalmente en Praga, donde Langdon asiste a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una neurocientífica con quien tiene una relación personal. (Amazon)

Autor: Dan Brown

Katherine está a punto de revelar descubrimientos sorprendentes sobre la naturaleza de la conciencia humana, pero su presentación se ve truncada por un brutal asesinato y su posterior desaparición junto con un valioso manuscrito.

7. El Hombre en busca de Sentido (fuera de colección)

La obra muestra cómo, incluso en las circunstancias más extremas y adversas, las personas tienen la libertad de elegir su actitud y encontrar un propósito, lo que les permite sobrevivir y trascender el sufrimiento.(Amazon)

Autor: Viktor Frankl

A través de este testimonio brutalmente honesto, Frankl desarrolla la logoterapia, una corriente psicológica que sostiene que la fuerza más poderosa del ser humano es la búsqueda de un significado en la vida.

8. Invisible

Autor: Eloy Moreno

Es una novela que narra, desde la perspectiva de un niño, una historia profundamente emotiva y cotidiana sobre el acoso escolar.

El protagonista experimenta el deseo de ser invisible en momentos de dolor o inseguridad y, a la vez, anhela ser visto y reconocido cuando más lo necesita, manifestando una contradicción que refleja la lucha interna de muchos jóvenes.

9. Los engranajes de Occidente: De cómo la sociedad occidental ha decidido que es el momento perfecto para implosionar en una gran nube de merda (Deusto)

Autor: Fabián C. Barrio

Es un análisis provocador, lúcido y brutalmente honesto sobre el colapso y la reinvención de la sociedad occidental. El autor describe una civilización que pasó de creencias firmes en Dios, el Estado y valores tradicionales a un presente marcado por la ansiedad, la sobreexposición emocional y la cultura digital.

10. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Un thriller psicológico que marca el inicio de una trilogía. La historia sigue a Millie Calloway, una joven que, desesperada por encontrar trabajo y evitar regresar a la cárcel, acepta un empleo como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. (Foto de Amazon)

Autor: Freida Mcfadden

Al principio, todo parece normal, pero pronto Millie se enfrenta a la conducta extraña y manipuladora de Nina, la señora de la casa, y a un ambiente cargado de secretos perturbadores.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Crece número de lectores en España

El 64,8% de los españoles utiliza su tiempo libre para leer, con un aumento notable entre los lectores de cómics que alcanza el 66,2%. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.