Feijóo responde a las declaraciones de Albares sobre el pasado colonial español en México: “Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país”

“Es parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla”, ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, esta mañana

El presidente autonómico del PP,
El presidente autonómico del PP, Jorge Azcón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto por el Día del Afiliado del PP de Aragón en el Parque de Atracciones, a 25 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). (Ramón Comet / Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no se arrepiente de la historia de España. Así de contundente ha respondido al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, después de que este reconociera el “dolor e injusticia” causados a los pueblos mexicanos por el pasado colonial de hace más de 500 años. "Como toda historia humana, tiene claroscuros. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo”, ha reconocido Albares este viernes durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. El ministro ha añadido que lo mencionado es “parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”.

El presidente de los populares ha respondido vía X. “Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este Gobierno”, ha afirmado. Con esto último, el líder de la oposición se ha referido a las numerosas guerras abiertas que persiguen al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que llegan hasta su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón.

De hecho, hoy se ha conocido que el Tribunal Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a José Luis Ábalos, para entonces Secretario de Organización del PSOE, y Koldo García, el que fue su mano derecha. El juez Leopoldo Puente advierte la posibilidad de que el también exministro de Transportes y su antiguo asesor “blanquearan” dinero.

Sheinbaum señala que es la “primera vez” que una autoridad española “lamenta la injusticia”

A las declaraciones de Albares ha respondido de vuelta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha dado la “enhorabuena por este primer paso”. “Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos”, ha declarado este viernes. Más allá de la respuesta de Albares, por ahora no ha habido ninguna disculpa oficial y así lo ha reconocido la mandataria hoy. “Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia”.

Margarita Robles no "acepta" la exclusión de Felipe VI en la toma de posesión en México.

También este lunes Sheinbaum aseguró que la relación con España no estaba rota, después de que en 2019 Felipe VI no respondiera a una carta enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Este solicitaba una disculpa por los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la colonización.

Fue en septiembre de 2024 cuando arrancó el rifirrafe entre ambos países, después de que México justificara la exclusión del rey en la toma de posesión de la actual presidenta por la no respuesta a la misiva. Al no presentarse el monarca, tampoco lo hizo ningún miembro del Gobierno español. “Si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada”, dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles.

