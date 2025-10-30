Un terremoto de magnitud 4,2 sacude el norte del mar de Alborán después de un día complicado por lluvias en Andalucía

Un terremoto de magnitud 4,2 sacude el norte del mar de Alborán (IGN)

La noche del miércoles, un terremoto de magnitud 4,2 registrados al norte del mar de Alborán ha provocado la inquietud en la población de la costa de Almería y de distintas zonas de Granada y Málaga, en medio de una jornada marcada por las intensas lluvias y más de un millar de incidencias en Andalucía. De acuerdo con información del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el sismo se produjo a las 22:38 horas, con el epicentro situado en las coordenadas 36.5255 de latitud y -2.8730 de longitud, a una profundidad de dos kilómetros bajo el nivel del mar. El movimiento se sintió en varios municipios próximos al epicentro, entre ellos la capital almeriense, Roquetas de Mar, entre otros puntos costeros.

El temblor ocurrió mientras la región occidental de Andalucía enfrentaba un temporal de lluvias que ha dejado, según Europa Press, 1.346 incidencias, la mayoría en la provincia de Sevilla. El organismo 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha precisado en un comunicado que la tormenta fue desplazándose durante la tarde hacia zonas orientales, activando alertas y procedimientos en varias provincias.

Las lluvias ocasionaron 1.021 episodios de inundaciones, así como derrumbes, caídas de elementos, incidentes de tráfico y problemas en los servicios básicos. Hasta el momento solo se han registrado dos personas heridas: una en Gibraleón, Huelva, al caerle un toldo sobre la cabeza, y otra en Torrepalma, Carmona, por el derrumbe de una pared. En ambos casos, los servicios sanitarios atendieron a las víctimas, una de las cuales debió ser estabilizada y trasladada al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Los servicios afectados

Mientras continuaba la lluvia, algunas infraestructuras en Sevilla quedaron afectadas. Entre algunas de ellas, el Hospital Universitario Virgen Macarena ha decidido activar los protocolos de contingencia tras filtraciones, sin que se interrumpieran los servicios esenciales. También en la capital, la caída de muros en una nave industrial y la inundación de un colegio mayor generaron intervenciones de los servicios de emergencia. El arroyo Los Espartales se desbordó también en La Rinconada, anegando accesos a un centro comercial y su zona de aparcamientos.

Asimismo, la movilidad urbana y ferroviaria ha sufrido alteraciones en Sevilla, donde la Línea 1 del Metro interrumpió su servicio en varias estaciones por acumulaciones de agua, a pesar de haber podido mantener la circulación en otros tramos. El tráfico ferroviario también experimentó problemas: la caída de una catenaria y de un árbol obligó a suspender la circulación de trenes en tramos de Huelva, mientras que los apeaderos de San Bernardo y Estación Santa Justa de Sevilla estuvieron inoperativos durante parte de la jornada.

Ante el resultado de las intensas lluvias, la Dirección General de Tráfico ha tenido que cortar carreteras como la A-474 en Bollullos de la Mitación, la salida 16 de la A-49 en Benacazón y la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de Guadaíra. Hacia la tarde, la reapertura progresiva de los tramos permitió restablecer parcialmente la circulación.

En Carmona, una residencia de mayores sufrió la inundación de su planta baja, por lo que se trasladó a los residentes a las plantas superiores. Otra residencia pidió ayuda municipal para extraer agua, aunque sin impacto directo en los usuarios. El ascenso del nivel de un arroyo en la misma localidad motivó intervenciones de rescate.

Más de 90 litros por metro cuadrado en las zonas afectadas

Además, el cuerpo de bomberos y unidades de Infoca intervinieron en múltiples municipios, particularmente en Ayamonte, Huelva, ante nuevas anegaciones en el litoral y en la zona del Andévalo. Córdoba y Cádiz reportaron incidencias en el tráfico y el alcantarillado, aunque en niveles menores comparados con Sevilla y Huelva.

Los datos técnicos aportados por la Aemet muestran una acumulación de 108,6 litros por metro cuadrado en la estación de Fuentes de Andalucía y 99,5 litros en Sevilla Aeropuerto. El Ayuntamiento hispalense confirmó que todos los tanques de tormenta de la ciudad se llenaron, acumulándose en una hora una quinta parte de la media anual de lluvia local. Otras mediciones indicaron 96 litros en Carmona, 92 en Sevilla Tablada y 90,6 en Écija.

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. Esta fase corresponde a emergencias que pueden controlarse con medios y recursos de la Junta, o bien con apoyos puntuales que no requieren coordinación nacional específica. Hasta 54 municipios tienen Planes Territoriales de Emergencias activos, la mayoría en Huelva. Además, la Aemet desactivó los avisos naranjas en Sevilla y Córdoba, pero continuaban los niveles de alerta amarilla por lluvias y tormentas en varias zonas, incluyendo Cádiz, la Subbética cordobesa, Málaga y Granada.

Mientras, la Confederación Hidrológica del Guadalquivir ha anunciado la desactivación de avisos para el Majalberraque en Umbrete, a comparación del Tamarguillo, que mantenía nivel rojo en Sevilla y el Guadiamar estaba en amarillo. El Guadajoz en Córdoba y el arroyo Partido en Hinojos también presentaban niveles elevados, según el último parte.