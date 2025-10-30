España

Un camión lleno de monos presuntamente agresivos y con hepatitis C vuelca y los agentes de policía dicen que se vieron obligados a dispararles

El conductor del camión informó a las fuerzas del orden locales que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos

Noelia Tabanera

ataque de monos agresivos a policías.

Un accidente ocurrido en la mañana de este martes en Jasper County, Misisipi (Estados Unidos), provocó la muerte de varios monos rhesus tras una alerta inicial que los calificaba como peligrosos para la población. La confusión se originó cuando el conductor del camión que transportaba a los primates informó a las autoridades que los animales representaban un riesgo para los humanos, alegando que eran agresivos y portadores de hepatitis C, herpes y Covid, según comunicó el Departamento del Sheriff de Jasper County.

El incidente tuvo lugar a unos 120 kilómetros al este de Jackson, cuando el vehículo que trasladaba a los monos volcó en la Interestatal 59. El conductor advirtió a los agentes que se requería equipo de protección personal para manipular a los animales, lo que llevó a los oficiales a tomar medidas inmediatas bajo la premisa de un posible peligro sanitario. “El conductor del camión informó a las fuerzas del orden locales que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”, detalló el departamento. “Actuamos en consecuencia tras recibir esa información de la persona encargada del transporte de los monos”, agregó.

El camión que transportaba monos rhesus. (Departamento del Sheriff del Condado de Jasper)

La información inicial indicaba que los primates provenían de la Universidad de Tulane. Sin embargo, la propia institución aclaró en una publicación en X que su Centro Nacional de Investigación Biológica suministra primates a otras organizaciones científicas para “avanzar en la ciencia”, y subrayó que los ejemplares involucrados en el accidente no eran infecciosos. Más tarde, en una declaración enviada a NBC News, la universidad precisó que los monos pertenecían a una entidad externa y que no habían estado expuestos a ningún agente infeccioso.

“Los primates no humanos no estaban siendo transportados por Tulane, pero estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviando un equipo de expertos en cuidado animal para asistir”, indicó la universidad.

Hay tres monos desaparecidos

El Departamento del Sheriff de Jasper County no especificó el número exacto de monos transportados, aunque señaló que cada uno pesaba aproximadamente 18 kilogramos (40 libras). Inicialmente, las autoridades informaron que uno de los animales seguía desaparecido, pero tras una revisión realizada por personal de Tulane dentro del camión, se confirmó que tres monos permanecen prófugos. El departamento advirtió a la población sobre el accidente poco después de las 9:30, recomendando evitar el contacto con los animales debido a los “potenciales riesgos para la salud y su agresividad”.

Para gestionar la situación, el departamento contactó a una empresa especializada en la disposición de animales para retirar los cuerpos de los monos fallecidos en el lugar. Además, la Universidad de Tulane anunció el envío de un equipo para recoger a los ejemplares que permanecían enjaulados y no lograron escapar. El sheriff Randy Johnson no respondió a las solicitudes de comentarios, según informó NBC News.

