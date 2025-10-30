España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 30 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La situación de los embalses
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este jueves 30 de octubre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 51,59 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto implica que la reserva de agua en el país se encuentra en una situación desalentadora, ya quebajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general de los embalses de España

Fecha: jueves 30 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 28.910 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 51,59 %.

Variación de hace una semana: -296 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,53 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.040 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 50,03 %.

Cómo están los embalses en España

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 42,61%.

Aragón: 51,61%.

Asturias: 57,24%.

C. Valenciana: 39,88%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 38,31%.

Castilla-La Mancha: 50,22%.

Cataluña: 71,28%.

Comunidad de Castilla y León: 52,32%.

Extremadura: 57,59%.

Galicia: 52,70%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 31,21%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo: última hora de la presunta corrupción en el PSOE y el interrogatorio del PP

El presidente del Gobierno se somete a las preguntas de la oposición, salvo el PNV, por la causa que apunta a su partido y a sus dos exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos

Pedro Sánchez comparece en el

La reacción de Adara Molinero al verse en el espejo tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’: “Creo que a mi novio le puede gustar”

La hija de Elena Rodríguez ha puesto fin a su paso por Honduras y, antes de regresar a España, ha dado su opinión más sincera sobre el resto de concursantes

La reacción de Adara Molinero

Tres cosas que olvidas hacer al lavarte la cara y que pueden cambiar la piel, según una dermatóloga

Aunque las personas cada vez le dedican más atención al ‘skincare’, en ocasiones no se atiende a cuestiones que parecen irrelevantes, pero que realmente son muy importantes

Tres cosas que olvidas hacer

Javier Fernández, nutricionista de 28 años, comparte cómo gestionar nutricionalmente las comidas navideñas: “Esta enzima va a proteger todos los procesos digestivos”

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, por lo que no queda nada para que las agendas se llenen de compromisos gastronómicos

Javier Fernández, nutricionista de 28

Cuántos euros me dan por un dólar este 30 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos euros me dan por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso prescinde

El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Echan a empleados con 25 años de experiencia tras infringir la ley muchos años”

Los familiares de la DANA vuelven a poner a Mazón contra las cuerdas en el primer aniversario de la tragedia pese a un protagonismo tácito en el funeral de Estado

AUGC se impone en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, que ha contado con una participación del 37%

Un terremoto de magnitud 4,2 sacude el norte del mar de Alborán después de un día complicado por lluvias en Andalucía

Funeral de Estado por la DANA en Valencia, en directo | El rey Felipe VI llama a analizar las “lecciones” de la catástrofe: “Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”

ECONOMÍA

Cuántos euros me dan por

Cuántos euros me dan por un dólar este 30 de octubre

Medio sueldo por una habitación en un piso: alquilar en Madrid y Barcelona ya cuesta más de 600 euros

Los hipotecados que tienen revisión semestral sufrirán la primera subida de cuotas en 20 meses tras el repunte del euríbor

El esfuerzo imposible de comprar una casa en España: en 12 ciudades, el sueldo no alcanza ni para pagar la hipoteca

BBVA supera por primera vez los 100.000 millones en Bolsa pero Santander sigue siendo la entidad bancaria más valiosa de la eurozona

DEPORTES

El exjugador de la NBA

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”