El exclusivo restaurante de Barcelona en el que Lady Gaga ha disfrutado de una comida entre concierto y concierto: un menú de 450 euros en una mesa especial

La artista celebra tres conciertos en la misma semana, todos ellos en el Palau Sant Jordi, con motivo de su gira ‘The Mayhem Ball’

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Lady Gaga acude a comer
Lady Gaga acude a comer a uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona (Montaje Infobae)

Excéntrica, atrevida, muy suya. Lady Gaga sigue siendo lo que siempre ha sido y así lo ha demostrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, escenario de los tres conciertos que ha dado y dará esta semana, como parte de su gira The Mayhem Ball. La ciudad condal se ha rendido a los pies de la diva del pop, y ella, al mismo tiempo, también a los encantos que ofrece la capital catalana. Antes de deslumbrar sobre el escenario durante un espectáculo de dos horas y media, la artista decidió coger fuerzas y disfrutar de otro tipo de arte: la alta cocina.

Y no es en vano el uso de este verbo, Disfrutar, pues es también el nombre del restaurante con tres estrellas Michelin en el que pudo comer la artista. Allí estuvo Lady Gaga el pasado lunes al mediodía, bajo el más absoluto secretismo, con una reserva hecha con otro nombre y acompañada por tres personas. Se la vio entrar al local, ubicado en calle Villarroel, con unos tacones curvos de aguja y un atuendo propio de una diva; y luego salir, unas horas después, tras haber disfrutado de uno de los menús más exclusivos de la ciudad.

Y es que, según han informado medios como La Vanguardia, el grupo se sentó en la Mesa Viva, la experiencia gastronómica más exclusiva del restaurante de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, diseñada para el disfrute de entre una y seis personas.

Lady Gaga en la entrada
Lady Gaga en la entrada del restaurante Disfrutar (X / @gagaimages)

Esta propuesta nace de una iniciativa de Merche Alcalá, diseñadora y propietaria del estudio de diseño MA de Barcelona, con quien los chefs han trabajado para poder ofrecer una experiencia totalmente diferente y novedosa. La mesa en cuestión está ubicada en la cocina de I+D del restaurante, en la planta -1 del local, y ella misma participa en la experiencia, un mueble de madera artesanal que se encuentra lleno de compartimentos llenos de pequeños bocados dulces; en total, 48 cajas.

Durante la sucesión de este menú, los comensales degustan los platos creados por los chefs Michelin, mientras el equipo de cocina explica los productos, técnicas y filosofía detrás de cada elaboración. El precio por la experiencia en esta Mesa Viva es de 440 euros persona, un precio al que se le puede sumar un maridaje de vinos y bebidas por 170 €.

Disfrutar, uno de los restaurantes más exclusivos del mundo

Disfrutar alcanzó el éxito absoluto en 2024, cuando fue escogido como el mejor restaurante del mundo por la lista The World’s 50 Best Restaurants. Ese mismo año, completaba su palmarés con tres estrellas Michelin, logrando alcanzar un Olimpo gastronómico en el que aún sigue encaramado. Dirigido por los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, el restaurante ofrece una experiencia culinaria a partir dos menús degustación, ambos con un precio de 315 euros. Se puede disfrutar tanto en su versión clásica como en la ‘Festival’; mientras que primero es una agrupación de los mejores platos de la historia del restaurante; el segundo es más efímero, y se renueva cada año con las novedades creadas en su laboratorio gastronómico.

El restaurante, situado en Carrer de Villarroel, 163, en l’Eixample de Barcelona, es además uno de los más exclusivos del mundo, siendo casi imposible reservar en una de sus mesas. Así la ha determinado un ranking internacional elaborado por la ‘fintech’ Dojo, el cual sitúa a al restaurante barcelonés en el tercer puesto de los más exclusivos del planeta.

Este puesto lo convierte en el primer restaurante español y europeo de la lista, con una puntuación de 79,3 puntos. Las cifras lo avalan como uno de los destinos culinarios más codiciados del mundo: 110.000 búsquedas mensuales en Google, más de 340.000 seguidores en Instagram y hasta un año de antelación para reservar en una de sus mesas.

Lady GagaBarcelonaRestaurantes BarcelonaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

