Calabazas de hojaldre y chocolate: la receta estrella para terminar con un bocado dulce el día de Halloween

Dale un toque terroríficamente delicioso a tu fiesta de Halloween con estas calabazas de hojaldre y chocolate. El contraste entre la suavidad del hojaldre dorado y el corazón cremoso de chocolate convierte este postre en la estrella de cualquier mesa temática. El formato individual facilita su manipulación en fiestas infantiles o en celebraciones entre amigos.
Las calabazas de hojaldre y chocolate para Halloween tienen un origen reciente dentro del recetario festivo, pero ya se han consolidado como una opción fácil y popular para ambientar la noche más spooky del año. Su flexibilidad permite innovar con rellenos y decoraciones, mientras que el maridaje con bebidas calientes como chocolate, café o leche hace que resulten aún más placenteras al paladar.
Receta de calabaza de hojaldre y chocolate para Halloween
La receta consiste en cortar formas de calabaza con hojaldre, rellenarlas con chocolate, y crear la típica “cara” con unos cortes antes de hornear. El resultado es un bocado crujiente y fundente, que apetece tanto por su sabor como por su aspecto divertido.
Tiempo de preparación
- Preparación de la masa y el relleno: 15 minutos
- Montaje y decoración: 10 minutos
- Cocción en horno: 12-15 minutos
- Tiempo total estimado: 30-35 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de hojaldre rectangular
- 1 tableta de chocolate (negro, con leche o a elección)
- 1 huevo
- Azúcar glass (opcional, para decorar)
Cómo hacer calabaza de hojaldre y chocolate, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ℃.
- Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia.
- Utiliza un cortador en forma de calabaza o una plantilla de papel y recorta el hojaldre con un cuchillo. Deberás obtener un número par de piezas.
- Coloca trozos de chocolate en el centro de la mitad de las formas de calabaza, evitando los bordes.
- Cubre cada base rellena con otra pieza de hojaldre.
- Sella los bordes presionando con un tenedor para que no se escape el chocolate.
- Si lo deseas, con un cuchillo pequeño, haz cortes en la superficie superior para simular la cara típica de calabaza de Halloween.
- Bate el huevo y pinta la superficie de las calabazas para un acabado dorado y brillante.
- Dispone las piezas en una bandeja con papel de horno y hornea durante 12-15 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
- Deja templar antes de servir. Espolvorea azúcar glas si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con una lámina de hojaldre estándar (unos 250 g), se obtienen aproximadamente entre 8 y 10 calabazas individuales, dependiendo del tamaño del cortador.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 180-220 kcal
- Grasas: 12-15 g
- Hidratos de carbono: 18-22 g
- Azúcares: 5-7 g
- Proteínas: 3-4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las calabazas se conservan a temperatura ambiente en recipiente hermético durante 2-3 días. Si se desea, pueden recalentarse ligeramente en horno antes de servir para recuperar el crujiente.