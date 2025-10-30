Calabazas de hojaldre y chocolate: la receta estrella para terminar con un bocado dulce el día de Halloween

Calabaza de hojaldre y chocolate. (Adobe Stock)

Dale un toque terroríficamente delicioso a tu fiesta de Halloween con estas calabazas de hojaldre y chocolate. El contraste entre la suavidad del hojaldre dorado y el corazón cremoso de chocolate convierte este postre en la estrella de cualquier mesa temática. El formato individual facilita su manipulación en fiestas infantiles o en celebraciones entre amigos.

Las calabazas de hojaldre y chocolate para Halloween tienen un origen reciente dentro del recetario festivo, pero ya se han consolidado como una opción fácil y popular para ambientar la noche más spooky del año. Su flexibilidad permite innovar con rellenos y decoraciones, mientras que el maridaje con bebidas calientes como chocolate, café o leche hace que resulten aún más placenteras al paladar.

Receta de calabaza de hojaldre y chocolate para Halloween

La receta consiste en cortar formas de calabaza con hojaldre, rellenarlas con chocolate, y crear la típica “cara” con unos cortes antes de hornear. El resultado es un bocado crujiente y fundente, que apetece tanto por su sabor como por su aspecto divertido.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa y el relleno: 15 minutos

Montaje y decoración: 10 minutos

Cocción en horno: 12-15 minutos

Tiempo total estimado: 30-35 minutos

Ingredientes

1 lámina de hojaldre rectangular 1 tableta de chocolate (negro, con leche o a elección) 1 huevo Azúcar glass (opcional, para decorar)

Cómo hacer calabaza de hojaldre y chocolate, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ℃. Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia. Utiliza un cortador en forma de calabaza o una plantilla de papel y recorta el hojaldre con un cuchillo. Deberás obtener un número par de piezas. Coloca trozos de chocolate en el centro de la mitad de las formas de calabaza, evitando los bordes. Cubre cada base rellena con otra pieza de hojaldre. Sella los bordes presionando con un tenedor para que no se escape el chocolate. Si lo deseas, con un cuchillo pequeño, haz cortes en la superficie superior para simular la cara típica de calabaza de Halloween. Bate el huevo y pinta la superficie de las calabazas para un acabado dorado y brillante. Dispone las piezas en una bandeja con papel de horno y hornea durante 12-15 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Deja templar antes de servir. Espolvorea azúcar glas si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con una lámina de hojaldre estándar (unos 250 g), se obtienen aproximadamente entre 8 y 10 calabazas individuales, dependiendo del tamaño del cortador.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 180-220 kcal

Grasas: 12-15 g

Hidratos de carbono: 18-22 g

Azúcares: 5-7 g

Proteínas: 3-4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las calabazas se conservan a temperatura ambiente en recipiente hermético durante 2-3 días. Si se desea, pueden recalentarse ligeramente en horno antes de servir para recuperar el crujiente.